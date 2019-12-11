Çakar lamba bahane itibar şahane

Milletvekili aracına neden çakar lamba takma ihtiyacı hisseder, pek çok kişi gibi ben de anlamadım. Hoş, halkımızın çakar lambalara gıcık olması için milletvekillerine gereksinim yok. Otoriteye boyun eğme alışkanlığı olsa da insanlarımızın, bir tür otoriteyi temsil eden ama öte yandan çakma olup olmadığından da emin olunmayan çakarlı araçlara öfkeyle baktığı malum.

Aracının tepesine koy yanarlı dönerli ışıldağı, geç emniyet şeridine, öndeki araçların dibine kadar sokulup taciz et, meraklı birine tosladığında parola “sen benim kim olduğumu biliyor musun”!

Belki de çok “gizli” bir görevi vardır; tepedeki lambayla başını kuma gömmüş deve kuşu misali…

Dün bir milletvekilinin dediğine göre mafya mensupları bile kullanıyormuş çakarlı lambayı, “bize haksızlık ediliyor” diye şikayet ediyordu. Milletvekillerinin itibarsızlaştırılması operasyonuymuş bu.

Aman itibar çok önemli, çakar lambalarınızı araçlarınıza, evlerinize nereye isterseniz oraya takın. Hatta öyle ışıl ışıl ayakkabılar da var, yürüdükçe çakan. Yeter ki itibar korunsun.

Belli ki bir işaret fişeği atıldı. İtibarsızlaştırmak için siyasetçileri sağdan soldan geliyorlar! AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da “siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar” diye konuştu dün. O da arabuluculuk sınavına giren 200 milletvekilinden sınavı kimsenin geçememesi üzerine yapılan haberleri kastediyor. Belki de sınavı yapanlardan söz ediyordur, sonuçta aralarında bolca AKP’li milletvekili olan siyasetçileri sınavdan geçirmeyen onlar. Her şey olabilir.

Madem mafya mensupları bile çakar lamba kullanıyor, milletvekillerine dönük eleştiriye son verilmeli. İtibar katliamı yapılmamalı. Sonra çoğu hukukçu milletvekillerinin arabuluculuk sınavından geçememesine ilişkin haberler derhal yayından kaldırılmalı. Sınav bu, geçersin, geçemezsin. Siyasetçinin itibarı önemli.

Gündeme gelen tasarıları okumadan, sorgulamadan onaylarken hasar almayan itibarın çakar lambaya kurban gitmesine izin verilmemeli.

Ülkenin en değerli, stratejik, verimli işletmeleri bir bir özelleştirilirken hiç etkilenmeyen itibarın mafya mensuplarının bile kullanabildiği bir basit alet yüzünden zarar görmesine göz yumulmamalı.

Kürsüden en pespaye küfürlerin, yumruklaşmaların, hatta linç girişimlerinin dahi gölge düşürmediği itibarın basit bir sınav marifetiyle suikaste uğraması engellenmeli.

İşçinin, emeklinin gerçek ücretleri sürekli gerilerken, asgari ücretin 11 katı maaşa direnen itibarın en masumane duyguların ürünü arabuluculuk merakı nedeniyle yerlerde sürünmesine ses çıkarılmalı.

Gelin partiler parti gibi değilken, herkes herkesle ittifak yapabilirken, kimin ne dediği belirsizken, program ve ilkeler değil lidercikler konuşurken kaybetmedikleri itibarı onlara çok görmeyelim.

Çakar lamba ve itibar onların olsun. Arabuluculuk konusunu ise kendi aralarında hallediversinler; halkı karıştırmasınlar, kimsenin arasını bulmaya da kalkmasınlar. İtibarları şey olmasın…