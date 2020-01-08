Komünist Kadınlar'dan emekçi kadınlara çağrı: Patronları ihbar edin!

Komünist Kadınlar, sömürüye ve baskıya uğrayan, hakları gasp edilen emekçi kadınları, patronlarını ihbar etmeye çağırdı. Açıklamada, 'Aynı işi daha düşük ücrete yapmaya zorlanan kadınlar! Hamile kaldığı için işten çıkarılanlar! Süt iznini kullanmasına izin verilmeyen ya da bu nedenle yarı zamanlı çalışmaya zorlananlar! Kriz dönemi bahanesiyle sözleşmeleri yenilemeyen, işyerlerinde tacize, baskıya maruz kalanlar! İşyerinde kreşleri kapatılan, pahalılığın küçülttüğü mutfaklarda mucizeler yaratmaya çalışan emekçiler! Çağrımız size!' denildi.

Komünist Kadınlar, yaptıkları açıklama ile emekçi kadınları mücadeleye, patronlarını ihbar etmeye çağırdı.

Kriz bahanesiyle hakları verilmeyen, yoğun çalışma şartlarına mecbur bırakılarak daha düşük ücrete çalıştırılmak istenen emekçi kadınlara yapılan çağrıda fırsatçı patronlara karşı bir araya gelerek haksızlıkların teşhir edilmesi söylendi.

Açıklamada, "Düzenin ufacık bir yalnız kalışta en çirkin yüzünü gösterdiği kadınlar, olanca güzellikleri ile yan yana gelip mücadeleler örüyorlar. Patron zorbalığına karşı işyerlerinde, fabrikalarda, hastanelerde, eğitim kurumlarında haklarını almak için direniyorlar. Şimdi mücadelemizi daha da güçlendirmenin ve ortaklaştırmanın zamanı! Komünist Kadınlar tüm emekçi kadınları yaşadıkları hak gasplarını ve haksızlıkları Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na ihbar etmeye çağırıyor!" denildi.

"Emekçi kadınlara çağrımızdır!" başlıklı açıklama şöyle:

"İçinde yaşadığımız düzen başından beri emekçilere haksızlık ve zorluklardan başka bir şey sunmadı. Her kriz döneminde patronlara teşvikler ve kredi yapılandırmalarıyla uzatılan yardım eline karşılık, krizin faturası ödenmesi için emekçilerin önüne konuldu. Çalışma saatlerimiz uzatıldı, kanuni haklarımız göz göre çiğnendi, elimizden alındı. Molalarımız kısaltıldı, işyerlerinde gördüğümüz baskı arttı. Kısa çalışma zorbalığıyla ücretlerimiz kesildi, performans sistemi işveren için "haklı sebeple" işten çıkarılmamızın kılıfı haline getirildi. Öyle ki bugün çalışma hukukunun en temel unsuru olan ücret hakkımızı almak için dahi mücadele etmek zorundayız.

Her ay açıklanan işsizlik rakamları, kriz dönemlerinden en çok etkilenenlerin biz kadın emekçiler olduğumuzu kanıtlıyor. Öte yandan kadını yalnızca evi ve çocuklarıyla meşru gören bu düzende, çocuğumuza bakabilecek bir 'anne'miz veya kreşe verebileceğimiz binlerce liramız yoksa çalışmak bizler için bir hayal oluyor. Çalışanlarımız ise sömürünün en katmerlisine, hak gasplarına maruz kalıyor; işyerinde baskı ve taciz vakaları artıyor. Hayatımızın her alanını kuşatan gericilikle birlikte artan kadına yönelik şiddet işyerlerine de sızıyor. Patronlar hakkını arayan kadın emekçileri şiddetle, baskıyla korkutup sindirebileceklerini zannediyor.

Ancak yanılıyorlar. Düzenin ufacık bir yalnız kalışta en çirkin yüzünü gösterdiği kadınlar, olanca güzellikleri ile yan yana gelip mücadeleler örüyorlar. Patron zorbalığına karşı işyerlerinde, fabrikalarda, hastanelerde, eğitim kurumlarında haklarını almak için direniyorlar.

Şimdi mücadelemizi daha da güçlendirmenin ve ortaklaştırmanın zamanı! Komünist Kadınlar tüm emekçi kadınları yaşadıkları hak gasplarını ve haksızlıkları Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na ihbar etmeye çağırıyor!

Aynı işi daha düşük ücrete yapmaya zorlanan kadınlar! Hamile kaldığı için işten çıkarılanlar! Süt iznini kullanmasına izin verilmeyen ya da bu nedenle yarı zamanlı çalışmaya zorlananlar! Kriz dönemi bahanesiyle sözleşmeleri yenilemeyen, işyerlerinde tacize, baskıya maruz kalanlar! İşyerinde kreşleri kapatılan, pahalılığın küçülttüğü mutfaklarda mucizeler yaratmaya çalışan emekçiler! Çağrımız size! Kriz fırsatçılarını ve sömürücüleri ihbar edelim! Yaşadığımız haksızlıkları teşhir edelim ve bunlara karşı birlikte mücadele verelim!

İşyerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını P.E. ağına ihbar etmek için:

0541 940 0514 nolu hattı arayın, patronlarinensesindeyiz.org adresine başvurun.

Unutmayın yalnızlığa ve çaresizliğe mecbur değiliz; bir araya geldiğimizde güçlüyüz!"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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