Şenol Hukuk Bürosu emekçilerinden patrona ihtar

Kriz bahane edilerek maaş, prim ve fazla mesaileri ödenmeyen, İş Kanunu’nun 34. maddesine göre dün iş bırakan Şenol Hukuk Bürosu çalışanları, patrona ihtar çekti.

İzmir’de faaliyet gösteren ve günlerdir baskı, mobbing, maaş geciktirilmesi gibi hukuksuz uygulamalarıyla gündemde olan Şenol Hukuk Bürosu emekçileri bugün Bayraklı’da noter önünde toplanarak şirkete ihtar çekti.

​İhtar sonrası bir basın açıklaması gerçekleştiren Şenol Hukuk Bürosu emekçileri, tüm haklarını alana ve firmada çalışmaya devam eden emekçilerin koşulları düzelene kadar mücadelede edeceklerini duyurdu. Açıklamada "Bizler, sadece Türk Telekom birimi değil, tüm Şenol Hukuk Bürosu emekçileri olarak, yaşadığımız hukuksuzlukların, yatırılmayan primlerimizin, geç yatan maaşlarımızın peşini bırakmayacağımızı ve tüm haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

Emekçiler, Şenol Hukuk Bürosu’nda hâlâ çalışmakta olan arkadaşlarına çağrıda bulunarak yaşadıkları hak gasplarını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iletmeye ve birlikte hareket etmeye davet etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı adına emekçilerin avukatlığını yapan Özgü Türk de, İş Kanunu’nun 34. maddesine göre ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle iş bırakan ve bu nedenle işten çıkarılanlar için ihtarname çektiklerini söyledi. Türk, ihtarnamede tüm haklarının ve alacaklarının takipçisi olacaklarını belirttiklerini ve bunu işverene ilettiklerini anlattı.





Şenol Hukuk Bürosu emekçileri 21 gündür Kasım ayı maaşları yatırılmadığı için, İş Kanunu’nun 34. maddesine dayanarak dün iş bırakmışlardı. Firmanın Türk Telekom Birimi’nde çalışan emekçilerin bilgisayarlarını açmaması üzerine, firma patronu Abdurrahman Şenol tehditler savurarak ve "hiçbir şey elde edemeyeceksiniz" diyerek emekçileri işyerinden çıkartmıştı. Gün içerisinde geri adım atan patron, Kasım ayına ait maaşları yatırmış ancak maaş, prim ve fazla mesai gibi diğer haklarını da almaya kararlı emekçiler dün yaptıkları toplantıda patrona ihtar çekme kararı almışlardı.

İzmir’de faaliyet gösteren Şenol Hukuk Bürosu; Garanti BBVA, Hayat Varlık, Denizbank, Turkcell, Türk Telekom ve İstanbul Varlık firmalarının dosyalarını takip ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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