Şenol Hukuk Bürosu patronundan geri adım

Şenol Hukuk Bürosu'nda 20 günü aşkın süredir maaşlarını alamayan emekçiler bugün iş bırakmıştı. Maaşlar bugün hesaplara yatırıldı. Emekçiler yapılan ödemenin alacaklarının yalnızca bir kısmı olduğunu, tüm haklarını alana dek mücadele edeceklerini dile getirdiler.

İzmir’de faaliyet gösteren Şenol Hukuk Bürosu, günlerdir baskı, mobbing, maaş geciktirilmesi ve diğer hukuksuz uygulamalarıyla gündemde.

20 günü aşkın süredir maaş alamayan bir grup emekçi, bugün İş Kanunu’nun 34. maddesine dayanarak iş bıraktı. Bu eyleme yanıt olarak Şenol Hukuk Bürosu patronu Abdurrahman Şenol'un çalışanları tehditlerle işyerinden çıkardığı bildirildi.

Gün içerisinde yeni bir gelişme yaşandı. Çalışanların günlerdir ödenmeyen maaşları hesaplarına yatırıldı. Bu durumun yaptıkları iş bırakma eylemiyle doğrudan ilgili olduğunu belirten emekçiler, maaşlarının alacak kalemlerinden sadece bir tanesi olduğunu; fazla mesai ve ihbar alacaklarının ödenmediğini belirttiler.

Şenol Hukuk Bürosu emekçileri ve eski çalışanları, tüm hakları ödenene ve işyerinde insani bir çalışma ortamı sağlanana kadar mücadele edeceklerini ifade ettiler.

İzmir'de faaliyet gösteren Şenol Hukuk Bürosu, Garanti BBVA, Hayat Varlık, Denizbank, Turkcell, Türk Telekom ve İstanbul Varlık firmalarının dosyalarını takip ediyor.

