Kadınların sesi de halkın şölenindeydi

Komünist Kadınlar Türkiye Komünist Partisi'nin dün İstanbul'da düzenlediği etkinlikte mücadeleyi yükseltecekleri sözüyle yer aldı. Şort giydiği için minibüste taciz edilen Asena Melisa Sağlam, Öldürülen Fatma Şengün'ün oğlu Koray Şengül ve avukat Özge Demir etkinlik öncesinde bahçede kurulan kürsüde konuşma yaptılar.

TKP'nin dün İstanbul'da düzenlediği ‘2020'yi kazanmak için, Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!’ başlıklı etkinlik büyük bir çoşkuyla gerçekleştirildi. Komünist kadınlar da mücadeleyi yükseltecekleri sözüyle halkın şöleninde yer aldılar.

Etkinlik başlamadan önce, Bostancı Gösteri Merkezi'nin bahçesinde kurulan kürsüde tekstil işçileri, kafe-bar çalışanları, Doğa Koleji öğretmenleri, Özgür Boza okulu velileri, inşaat işçileri, otel emekçileri ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden Asena Melisa Sağlam, Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül ve Av. Özge Demir konuştu.

Asena Melisa Sağlam ve Öldürülen Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül

MELİSA SAĞLAM: ÖNEMLİ OLAN MÜCADE ETMEK, KADINLAR ŞİDDETE KARŞI SES ÇIKARMALI

İstanbul Pendik'te bir minibüste şort giydiği için bir gerici tarafından tacize uğrayan ve darp edilen Asena Melisa Sağlam konuşmasında şunlara değindi “Başıma gelen darp olayında failin bir ceza almış olması sizlerin destekleri ile oldu. Önemli olan mücadele etmek ve bu mücadeleyi duyurabilmekti. Öncelikle kadınlar şiddete karşı ses çıkarmalıdır. Malesef toplumsal bir baskı var üzerimizde. Kadınlar mağdur olduğu halde, şiddete uğradığında sanki suçluymuş gibi gösteriliyor. Bazı olayların geri dönüşü olmuyor. Kişiyi kaybetmiş olabiliyoruz veya hayatını etkileyecek kötü olaylar yaşadıktan sonra onlar için üzülüp, dayanışma gösterebiliyoruz. Ama yapacağımız daha önemli şey var onlar için savaşmak... Ben bu nedenle herkesi ses çıkarmaya, mücadele etmeye ve şiddeti gerçekleştiren herkesin karşısında durmaya çağırıyorum. Yanımda olan Komünist Kadınlar'a teşekkür ederim. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden tüm kadınları Komünist Kadınlar'ın mücadelesine, bu örgütlenmeye çağırıyorum.”

KORAY ŞENGÜL: ADALET ARAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Sağlam'ın ardından iş arkadaşı tarafından evinin önünde 4 kurşunla öldürülen Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül konuştu. Şengül “Bilindiği üzere annem 30 Mart sabahı işe gitmek üzere evden çıktığı sırada iş arkadaşı Zeynel Akbaş tarafından sıkılan 5 kurşunun 4'ünün vücuduna isabet etmesi sonucunda katledildi. 2 kilometre yol yürüyerek, sabahın 8'inde evimizin önünde annemin çıkış saatini bekleyen, cebinden ruhsatsız silahı ve 11 adet fişeği çıkan bir kişi için Mahkeme tasarlama yoktur dedi. Olay günü annemin cansız bedeninin yanından ayrılan katilin bulunduğu yere doğru koşturup neden yaptığını sorduğumda bana sadece gülümsedi. Mahkeme katile sadece 18 yıl hapis cezası verdi. Biz annem için mücadelemizi, adelet arayışımızı sürdüreceğiz. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

ÖZDE DEMİR: DÜZEN DEĞİŞECEK, KADINLAR YAŞAYACAK

Koray Şengül'ün ardından konuşma yapan Av. Özge Demir ise “Kasım ayında 39 kadın, 2019'un ilk 11 ayında 430 kadın katledildi. Biz komünist kadınlar kadına yönelik şiddetin her türlü boyutuyla – ekonomik-cinsel- fiziksel ve duygusal boyutlarıyla mücadele ediyoruz. Komünist kadınlar diyor ki bu düzen değişecek ve kadınlar yaşayacak. Tüm kadınları mücadelemize davet ediyoruz.”

EMEKÇİLER BOĞULUYOR

TKP İstanbul İl başkanı Aydemir Güler ise etkinlik esnasında yapmış olduğu konuşmasında şunları ifade etti: “Daha çok eksiğiz ve daha çok çoğalacağız. Salonlar neymiş; alanlara, bu kente sığmayacağız. Bu kenti, bu ülkeyi değiştireceğiz. Birileri eksilirken başkaları ekleniyor. Kadın katliamının kopartıp götürdüğü Fatma Şengül artık bu dünyada değil. Ama az önce bekleme alanında mikrofonu alanlardan biri de Fatma Şengül’ün oğluydu. Koray Şengül bu dünyada. Bu salonda. İlle bu kadar ağır kişisel dramlar yaşamış olmamız gerekmiyor bugün Bostancı’da buluşmak için. Öykülerimiz çok sıradan. Üç kente uzanan bu toplantı dizimizin çağrı videoları yayınlandı; önemli bir kısmınız izlemiştir. Orada birimiz 'Boğuluyordum' diyordu. Türkiye’nin boğulmakta olan bütün emekçilerini temsilen boğulmayı reddettiğini ve Parti saflarına katıldığını anlatıyordu. Sıradan bir işçi. Bizden biri. Ülkedeki milyonlardan biri. Partideki binlerden biri."

Komünist kadınlar etkinlikten önce açmış olduğu masalarında ise çok sayıda kişiyle tanıştı. Eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edilen ve 7 yıldır hukuk mücadelesi yürüten Münevver Kızıl’ın ve çok sayıda kadının katıldığı halkın şöleni komünist kadınların mücadelesine umut taşıdı.