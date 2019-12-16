TKP'nin çağrı filmleri: Anlatılan senin hikayendir

TKP 2019'un sonuna yaklaşırken üç büyük kentte düzenleyeceğini duyurduğu büyük salon toplantılarına çağrı için kısa filmler yayınlıyor.
Filmlerde TKP üyeleri kendi yaşamlarını anlatıyor.
Bugün yayımlanan iki kısa filmde iki emekçi kadın yaşam mücadelelerini, çalıştıkları yerlerde karşılaştıkları güçlükleri, bunlara nasıl direndiklerini ve nasıl örgütlü olmaya karar verdiklerini anlatıyor.
Verilen bilgiye göre bu hafta boyunca her gün iki kısa film yayımlanacak.
İşte bugün yayımlanan iki film:
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