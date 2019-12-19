Mahkeme'den Şengül'ün katiline en hafif ceza!

İstanbul Maltepe'de 30 Mart sabahı işe gitmek için çıktığı evinin önünde, aynı işte çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Fatma Şengül'ün evinin önüne gelip silahla öldüren katile tasarlayarak öldürmeden ceza verilmedi. Haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl ceza verildi. Şengül'ün ailesi, avukatları ve kadın örgütleri duruma isyan etti.

İstanbul Maltepe Gülensu Mahallesi'nde işe gitmek için çıktığı evinin önünde, aynı işte çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün davasının ikinci duruşması bugün Kartal 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukatlar Aylin Mert, Pelin Pınar Kaya ve Özge Demir, Fatma Şengül'ün ailesinin vekili olarak duruşmada yer aldı. Duruşmada katılan çok sayıda avukat Fatma Şengül’ün ailesine destek veriyor.

Sanık vekilinin kapalı yargılama talebine karşı müşteki vekili Av. Aylin Mert tarafından kapalı yargılamaya gerek bulunmadığı, yargılamayı uzatma amacı bulunduğu gerekçesiyle itiraz edildi.

Savcı tarafından önceki celsede verilen mütalaa aynen tekrar edildi.

Av. Aylin Mert söz alarak mütalaaya katıldıklarını, sanığın tasarlayarak öldürdüğünün açık olduğunu, sanığın beyanlarının çelişki içerdiğini belirtti. Sanığın silahı nereden bulduğuna ilişkin çelişkili beyanlarının mahkemeye sunulduğu belirtildi. Sanık silahı önce Suriyeli birinden aldığını iddia ederken, sonra babasından yadigar kaldığını iddia etmişti. Sanık Akbaş'ın babasının ölüm tarihi ile silahın kendisine kaldığını söylediği tarihin ise çelişkili olduğu belirtildi.

Mert, sanığın tüm beyanlarının gerçek dışı olduğunun tanık beyanlarıyla netleştiğini söyledi.

'İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASIN'

Sanığın cinayet için hazırlandığı, olayın gerçekleştiği sabah üzerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek olduğunu vurgulayan avukatlar, sanığın Fatma Şengül'ü canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü belirterek iyi hal indirimine gidilmemesini talep ettiler.

Sanık avukatı ise kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın bir ara kararla yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

Fatma Şengül’ün çocukları Açelya, Koray ve Gökay Şengül de söz alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık vekili söz aldı ve tevsii tahkikat taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın bir ara kararla yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyetince sanık vekilinin talebi reddedildi.

Sanığa söz verildi, sanık tansiyon rahatsızlığının bu olaya sebebiyet verdiğini söylemektedir. Rahatsızlığının kontrol edilip, tutanaklara geçilmesini talep etti.

Sanık müdafii adil yargılanma olması için esas hakkında savunma yapılması için süre verilmesi talebinde bulundu. Nedenin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sanık müdafii SEGBİS çözümlemeleri konusunda inceleme yapmak için süre talep etti.

Mahkeme Heyeti sanık müdafiinin talebine karşı katılan vekillerine söz verdi. Av. Aylin Mert söz alarak talebi kabul etmediklerini, kendilerinin SEGBİS çözümlemelerini dün UYAP'tan edinerek tüm gece çalıştıklarını söyledi.

Sanık müdafii haksız tahrik indirimi yapılmasını talep etti.

Sanık müdafii tasarlayarak öldürme suçunun olmadığını, zira öyle olsaydı sanığın gerçekleştirdiği fiilin sonuçlarını hesaplamış olması gerekirdi yönünde beyanda bulundu.

Sanık müdafii, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Sanığa söz verildi ve sanık kendisinin dengeli olmadığını, yoksa yapmayacağını, tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü belirtti.

EN HAFİF CEZA VERİLDİ

Sanık 18 yıl ceza aldı, haksız tahrik indirimi aldı, tasarlama verilmedi. Adliyede Fatma’nın hesabı sorulacak, kadın cinayetleri politiktir sloganları atıldı.

Şengül'ün kızı Açelya Şengül fenalaşırken, baba da duruşma sonrası karara isyan etti: "Çocuğum kapısının önünde vuruldu, 18 yıl adalet mi? Sana bağırıyorum hakim!"