Fatma Şengül davasında sanık hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ceza istendi

Maltepe'de işe gitmek için çıktığı evinin önünde, iş arkadaşı tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün duruşması bugün görüldü. Sanığın ifadeleri mahkeme tarafından çelişkili bulundu. Savcı tasarlayarak öldürmeden ve ruhsatsız silah taşınmasından ötürü sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma 19 Aralık'a ertelendi.

İstanbul Maltepe'de işe gitmek için çıktığı evinin önünde, iş arkadaşı tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün davası bugün Kartal 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasını verdi ve sanığın Fatma Şengül’ü tasarlayarak öldürmesinden ve ruhsatsız silah taşımasından dolayı ağırlaştırılmış olarak cezalandırılmasını istedi. Duruşma 19 Aralık 2019 saat 14:30’a ertelendi.

'TANSİYONUM VAR, HATIRLAMIYORUM'

Sanık savunmasında geçerken selam vereceğini, yüksek tansiyonu olduğundan dolayı cinayeti işlediğini ve kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Sanık "Mahkemenizi saygıyla selamlıyorum. Ben pişman olduğum için olay anında kendime silahla nişan almıştım. Ben oraya kahvaltılık almaya gitmiştim. Maktule selam verecektim. Bana senin suratını görmek istemiyorum dedi. 2 dakika konuştuktan sonra Benim yüksek tansiyonum var. Kendimi kaybettim. Silahla ates etmişim'' dedi.

Mahkeme başkanının "sürekli silahla mı dolaşırsın?" sorusu üzerine sanık, "İkametgahım tehlikelidir. O yüzden silah taşıyordum. Maktulun evi benim evime 400-500 metredir. Kahvaltılık almaya gitmiştim o tarafa. Maktulü is yerinden tanırdım. Beni hep hor görürdü" dedi.

SANIK 4 YILDIR RUHSATSIZ SİLAHLA GEZİYOR

Mahkeme önceki ifadede sanığın kahvaltılık almaya gittiğinden bahsetmediğini söyledi ve çalıştığı yerle ilgili sorular sordu.

Mahkeme heyeti önceki ifadesiyle çelişkili açıklamaları sebebiyle sanığa, ''Ruhsatsız silahı nereden, nasıl aldın? Kahvaltılık almaya giderken insan silahla gitmez. Sen daha önceki ifadelerinde aranızda diyalog geçtiğinden de bahsetmemişsin" diyerek bazı sorular sordu.

Sanık, ateş ettiği silahı 4 yıldır taşıdığını, ruhsatsız olduğunu ve bir kere ruhsat başvurusu yaptığını ancak kabul edilmediğini söyledi.

'ANNEMİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Mahkemenin okuduğu raporlara dair sanık bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Fatma Şengül’ün çalıştığı işyerinde çalışan 4 tanık dinlendi. Dinlenen tanıkların hepsi öldürülen Fatma Şengül ile sanık arasında bir husumete şahit olmadıklarını belirttiler.

Açelya Şengül ise ifadesinde "Annem sürekli bu adamı şikayet ediyordu. Annem kanser tedavisi görürken bile gülen bir kadındı. Olaydan önceki gece katilden şikayet ederek bana işten ayrılmak istediğini söyledi. Sabah vaktiydi iki el ateş sesi duydum. Pencereye koştum. O sırada komşumuz bana bağırdı. 2 el daha ateş sesi duydum. Pencereden komşumuza baktığımda katil silahı ona doğrulttu. Sonra katile ne yapıyorsun sen diyen başka bir komşumuz oldu. Sonra diğer komşumuza doğrulttu. Koşarak aşağıya indim. Anneme baktım. Derin bir nefes aldı ve öldü. Katil ile göz göze geldim, yürümeye devam etti. Annem bu adamdan şikayetçi olduğunu müdürüne söylemişti ama aynı memleketliler diye katili koruduklarını söylemişti" dedi.

TANIKLAR BİR DİYALOG DUYMADIKLARINI AKTARDI

Olay anına tanık olan bir isim mahkemedeki ifadesinde "Fatma yanımdan geçti günaydın dedik birbirimize. Sonra bir anda sanık geldi. Silahını dogrulttu. Fatma abla ne işin var benim evimin önünde, dur, şaka yapma'' dedi.

Diğer tanık ise "Sanık 2 el ateş etti, sonra Fatma abla sendeleyerek geriye adım attı. 2 kere daha ateş etti. Ben bağırmaya başladım. Silahını bana doğrulttu. Bağırmaya devam ettim. Sanık yürüdü ve ileride kendini koltuk altından vurdu. Ben hakaretle ilgili herhangi bir ifade duymadım'' dedi.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEKTEN CEZA İSTENDİ'

Mahkeme "olayı görmedikleri için tanıkların dinlenilmesi talebinin, sanığın tansiyon ilacına bağlı rahatsızlığı çerçevesinde olayı gerçekleştirip gerçekleştirilmediğinin incelenmesi'' talebinin reddine karar verdi.

Savcılık mütalasında "Sanığın önceden tanıdığı maktulun olay günü evinin önüne giderek 4 el ateş ederek maktulu öldürdüğü, sandığın tasarlayarak maktulu kasten öldürmesi nedeniyle cezalandırılmasını, tutuklulugun devamına karar verilmesini talep ederiz " dedi.

Duruşma 19 Aralık 2019 saat 14:30’a bırakıldı.