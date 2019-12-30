Flormar’da çalışmak: Atmak istediklerini o mağazalara gönderiyorlar

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin direnişiyle uzun zaman gündemde olan Flormar’da işten çıkarılan bir mağaza çalışanı, mağazalarındaki çalışma koşullarını anlattı. Sürekli mobbinge uğradıklarını aktaran çalışan, işten atmak istediklerini de 'belli mağazalara' gönderdiklerini söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Flormar Kadıköy mağazası çalışanı, yakın zamanda performans düşüklüğü bahane gösterilerek işten çıkarıldığını dile getirdi. Performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarılmak için üç kez uyarılması gerektiğini fakat daha önce böyle bir uyarının yapılmadığını söyleyen Flormar çalışanı, deneme sürelerinin de iki ay olduğunu iletti. Ancak Flormar’ın 6 ay deneme süresi belirlediğini söyledi.

Genellikle işten çıkarılmak istenen çalışanların hedefin tutturulamadığı mağazalara gönderdiklerini, sonra da uyarılmadan “performans düşüklüğü” gibi sebeplerle işten çıkardıklarını söyledi.

Çalışma koşullarının çok kötü olduğunu, molaların düzgün kullandırılmadığını dile getiren Flormar çalışanı zaman zaman bölge müdürlerinin telefonla arayarak iğneleyici laflar ettiklerini, mobbingin yoğun olduğunu söyledi.

Sabahları mağazanın 10.00’da açılmasına rağmen kendilerinin genelde 9.00’dan önce gidip temizlik yaptıklarını ama bunun fazla mesai sayılmadığını dile getirdi. Ayrıca istemedikleri halde pek çok kez uzak mağazalara desteğe gönderildiklerini de söyledi.

Daha önce makyajının az olduğu ya da sandalyede oturduğu gerekçesiyle uyarıldığını ve savunma vermek durumunda kaldığını söyleyen eski Flormar mağazası çalışanı kendisinin işten çıkarıldığını fakat çalışan arkadaşlarının koşullara sesini çıkarmaları gerektiğini söyledi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak ihbarda bulunmalarını istedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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