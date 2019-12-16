Bimeks işçileri İstanbul'da buluştu

Hakları için mücadeleye devam eden Bimeks işçileri, dün İstanbul NHKM Ruhi Su Salonu'nda bir araya gelerek mücadele sürecinde atılacak adımları kararlaştırdı.

Mali kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Bimeks işçileri, dün İstanbul'da yan yana geldi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu'ndaki buluşmaya İstanbul, Ankara ve Bursa'dan işçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ağından Zehra Güner, işçilerin bir ay önce birlikte mücadele etme kararı aldığını hatırlatarak, bu süreçte önemli yol katedildiğinin altını çizdi. Bimeks işçilerinin birlikte mücadele etme kararlılığının önemli olduğunu, çıkılan bu yolda daha güçlü çalışmalar için ilk birikim oluştuğunu ifade etti. Ayrıca Patronların Ensesindeyiz ağında patronlar tarafından el konulan hakları için mücadele eden özel okul öğretmenleri ve velileri hakkında bilgi veren Güner dayanışmanın, hakkını yanyana aramanın önemine değindi.

Güner'in ardından söz alan Patronların Ensesindeyiz Bimeks İstanbul Komite üyeleri, komitenin bugüne kadar attığı adımları anlatırken, mücadelenin birkaç ayaktan oluştuğunu belirtti. Komitede bulunan avukatların şirket dosyalarını incelemesinin yanı sıra sosyal medyada kampanyalar düzenlendiğini aktaran üyeler, işçilerin Bimeks Genel Merkezi'nde basında da gündem olan bir eylem yaptığını hatırlattı.

Komite üyelerinden Yıldız Koç, işçilerle birlikte şirketin açılışından kapanışına dek kronolojik bir dosya çıkardıklarını aktarırken, işçilerin daha fazla dahil olmasıyla dosyanın tamamlanacağını kaydetti.

Koç'un ardından Patronların Ensesindeyiz avukatlarından Ayten Topçuoğlu söz aldı. İşçilerin kişisel olarak dava açtıklarını ve davayı kazanmalarına karşın haklarını alamadıklarını hatırlatan Topçuoğlu, şirketin iflasına ilişkin açılan davanın takip edileceğini ve somut deliller elde etmek için çalışılacağını söyledi.

Toplantı sonunda atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinin ardından iş bölümü ve planlamalar yapıldı.