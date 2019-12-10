Bimeks işçileri İstanbul'da toplanıyor

Mali kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Bimeks işçileri, hakları için mücadeleyi sürdürüyor.
İşçiler, mücadeleyi büyütmek adına İstanbul'da 15 Aralık günü saat 16.00'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşuyor.
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda buluşacak olan işçiler, "Patronların Ensesindeyiz" demeye devam ediyor.
BİMEKS İŞÇİLERİ HAKLARI İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR
15 ARALIK'TA İSTANBUL’DA TOPLANIYORUZ..
BİMEKS İŞÇİLERİ #AKGİRAYLARIN ENSESİNDE pic.twitter.com/td4W3mWS84
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 10, 2019