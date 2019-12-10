Bimeks işçileri İstanbul'da toplanıyor

Teknoloji mağazası Bimeks’te çalışırken hiçbir haklarını alamadan işten çıkarılan işçiler, 15 Aralık tarihinde İstanbul'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Salı, 10 Aralık 2019 16:29

Mali kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Bimeks işçileri, hakları için mücadeleyi sürdürüyor.

İşçiler, mücadeleyi büyütmek adına İstanbul'da 15 Aralık günü saat 16.00'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşuyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda buluşacak olan işçiler, "Patronların Ensesindeyiz" demeye devam ediyor.

 

 