Kayı İnşaat İşçi Komitesi'nden Büyükelçilik heyetiyle toplantıya dair açıklama

Kayı İnşaat İşçi Komitesi, bugün Türkiye Büyükelçiliğinden gelen heyetle yapılan toplantıya ilişkin açıklamasında, heyetin işçileri oyalamaktan başka bir şey söylemediğini aktardı.

Litvanya'daki Kayı İnşaat işçileriyle Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından kurulan Kayı İnşaat İşçi Komitesi, bugün işçilerin grevlerinin 5. gününde Türkiye Büyükelçiliğinden gelen heyetle yapılan toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Toplantıda işçileri oyalamaktan başka bir şey söylenmediği belirtilen açıklamada, işçilerin grevi büyüterek mücadeleye devam ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, grev alanının yanı sıra 15 işçinin Kaunos kentinde açlık grevine başladığı kaydedildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İşçilere bunu layık gören Kayı patronundan ve onların temsilcilerine karşı grevimizi devam ettireceğiz. Büyükelçilik ile yapılan toplantıda ülkemizi burada küçük düşürüyorsunuz. Grevinizi bitirin, yapmayın denilmiştir. Ülkeyi küçük düşüren biz değiliz, bizi burada mağdur eden Kayı patronu ve ona destek çıkanlardır".