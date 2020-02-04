Türkiye krizi konuşadursun: Kartalkaya’da geceliği 50 bin TL’ye oteller dolu

Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 75, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.

Gelir adaletsizliğinde ön sıralarda yer alan Türkiye'de kriz gündemdeki yerini korumaya devam ederken, bir yandan da patronların aşırı lüks hayatları haberlere konu olmayı sürdürüyor.

Son örnek Bolu'dan geldi. Kayak merkezi Kartalkaya'daki oda kiralarının astronomik ücretleri yetmezmiş gibi bir de bunlarda boş yer kalmaması krizin patronlar cephesinde büyük bir sorun yaratmadığını gösteriyor.

DHA'dan Murat Küçük'ün haberine göre, toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kartalkaya'da en düşük seviyedeki otelde en ucuz odanın hafta içi bir gündeki ücreti kişi başı 500 TL'den başlıyor. Fiyatlar tatil günlerinde ekstra artış gösteriyor. Üst seviye bir oteldeki 2 kişilik oda ücreti ise sömestir, hafta sonu ya da özel günlerde 10 bin TL'yi bulabiliyor ve konaklamalarda en az 2 gece kalma şartı koşuluyor. Yani Kartalkaya'ya 2 kişi olarak gelen bir tatilci üst seviye bir oteldeki lüks odaya 2 gecelik konaklama için 20 bin TL veriyor. Kayak merkezine günübirlik gelen tatilciler için Ski-Pass (Kayak merkezindeki teleski ve telesiyej gibi ulaşım araçlarını kullanma hakkı) ücreti ise hafta içi 200 TL, hafta sonu 230 TL'den hizmet veriyor.

GECELİK FİYATI 50 BİN TL'Yİ BULAN DAĞ EVLERİ NEREDEYSE BOŞ KALMADI

Kartalkaya'da ayrıca bir otelin 2 adet dağ evi bulunuyor. Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri tatil olmayan hafta içi bir günde 15 bin TL'ye konuklarını ağırlıyor. Hafta sonu ise fiyatlar 30-40 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ayrıca buna ekstra hizmetler eklendiğinde fiyatlar artış gösterebiliyor. Geçen yeni yıl tatilinde ise dağ evleri gecelik fiyatı 50 bin TL'den tatilci ağırladı. Dağ evinde kalanlar 3 günlük fiyat için 150 bin TL ödedi. Dağ evleri sezon açılışından itibaren neredeyse boş kalmadı.

MAKARNA 75, SÜTLÜ KAHVE 25 TL

Bunun yanı sıra kayak pistlerinin yanında bulunan bir restorandaki fiyatlar da şaşırtıyor. Restoranda makarnanın fiyatı 75 TL, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.