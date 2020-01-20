İki bin kişinin serveti 4,6 milyar kişinin servetinden fazla

Oxfam, dünyanın en zengin 2,153 kişisinin elinde bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu söyledi. Rapora göre herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan serverin üstüne otursa, dünyanın büyük kısmı yerde oturur, dünyanın en zengin iki kişisi uzayda otururdu.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin 2,153 kişisinin elinde bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu söyledi.

Raporda, "Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, dünyanın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Gelişmiş bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi uzayda olurdu" denildi.

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 116,4 milyar dolar seviyesinde. En zengin ikinci kişi olan Fransız Bernard Arnault ise 116 milyar dolarlık servete sahip.

Bugün Davos'ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.