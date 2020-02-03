AKP'nin 'enflasyon' oyunu: Damat enflasyonu böyle düşürüyor...

TÜİK’in enflasyon hesaplama paketinde dikkat çeken bir oyun oynadığı ortaya çıktı.

Ocak ayı enflasyon verileri bugün açıklanırken, AKP'nin enflasyonu düşük göstermek için yeni bir adım attığı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in enflasyon hesaplama paketinde gıda, konut ve ulaştırma ile giyimin ağırlıklarının düşürüldüğünü belirterek, “TÜİK, ‘eğer enflasyon normal şartlarda düşürülemiyorsa o zaman vatandaşı etkileyen ana grupların dağılımını düşürelim’ demiş. Böyle giderse gıdayı enflasyon paketinden çıkarabilirler” dedi.

Erdoğdu, Ocak 2020 enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 2,15 artış göstererek çift haneli rakamlardaki seyrini koruduğunu belirterek şöyle devam etti:

“2019 yılı Eylül ve Ekim aylarında baz etkisi sayesinde tek haneye gerileyen ve hükümet tarafından enflasyonda gerileme olarak sunulan enflasyon rakamları, Kasım 2019’da baz etkisinin ortadan kalmasıyla yeniden çift hanelere çıktı ve yükselme eğilimine girdi. Endekste kapsanan 418 maddeden 268’inin ortalama fiyatının artış göstermesi, pahalılıkta artış eğiliminin güçlendiğinin temel göstergelerinden biri. Beklentileri aşan enflasyon rakamları, pahalılıkta artışın durdurulamadığını açıkça ortaya koyuyor.”

ENFLASYON 'DÜŞÜYOR', HAYAT UCUZLAMIYOR

“İktidarın enflasyonu düşürme formülü bu ay belli oldu. Enflasyon düşmüyorsa vatandaşı etkileyen ana grupların dağılımını düşürüyorlar” diyen Erdoğdu şunları söyledi:

“Hükümet enflasyonu düşürmekte kararlı. Ama bunu hayatı ucuzlatarak değil, halkın en fazla tükettiği mal ve hizmetlerin ağırlığını azaltarak yapmakta kararlılar. Onlar için halkın yaşadığı pahalılık ve vatandaşın refah seviyesi önemli değil. Rakamlarla oynayarak halka açıkça yalan söylüyorlar. Bunun için de devletin resmi kurumunu alet ediyorlar. İnsanlar hayatta kalma mücadelesi verirken, insanlarla adeta alay edercesine enflasyon paketinde vatandaşın en çok tükettiği kalemlerin ağırlığını düşürüyorlar. Oysa vatandaş, geçen yıl Ocak ayında 100 TL’ye aldığı ürünü bu yılın Ocak ayında 108 liraya alıyorsa enflasyonun yüzde 8 olacağını, ama aynı ürünü bu yıl 150 liraya alıyorsa yaşadığı enflasyonun yüzde 50 olduğunu yaşayarak biliyor.”