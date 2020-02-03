Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon Ocak'ta yüzde 1.35 artarken, yıllık bazda yüzde 12.15 oldu.

TÜFE'de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1.35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1.35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12.15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14.52 artış gerçekleşti.

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1.35 artış gösterdi. Beklenti artışın yüzde 1.10 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Yıllık bazda enflasyon artışı ise yüzde 12.15 oldu.

Enflasyon, bir önceki ay (Aralık 2019) yüzde 0.74 artarken, yıllık bazda yüzde 11.84 olmuştu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 8.84, aylık yüzde 1.84 arttı.