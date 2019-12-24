Doğa Koleji’nde öğretmenlerin ücretleri halen ödenmedi!

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na devredildiği yönündeki iddianın ardından, öğretmenler hâlâ resmi bir açıklamanın yapılmasını ve ücret ödemeleriyle ilgili sürecin netleşmesini bekliyor.

Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları hâlâ ödenmedi, ne zaman ödeneceğine dair de bir bilgilendirme yapılmadı.

Geçen hafta yapılan geniş kapsamlı öğretmen boykotunun sonucunda, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de İTÜ bir açıklama yapmak zorunda kalmış ancak bu açıklamalarda yaklaşık dört aydır ödenmeyen öğretmen alacaklarının tam olarak ne zaman ödeneceği hususuna değinilmemişti.

Kurumun İTÜ Vakfı’na devredilmekte olduğu haberinin İTÜ tarafından da doğrulanması, Doğa Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerinde bir umut yaratmış olsa da emekçilerin ücret alacaklarına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadığı gibi devrin tamamlandığına dönük olarak da resmi bir açıklama mevcut değil.

Ankara’da iki farklı kampüste; öğretmenler ödemelere dair hiçbir netliğin oluşmaması nedeniyle ders boykotuna devam ediyorlar. Görüştüğümüz boykotçu öğretmenler “Emekçilerin ücretinin ödenmesi talebini ısrarla iletmiş olmalarına rağmen ilgililerce hiçbir somut adım atılmamış oluşu ve yeni bir yıla da ücret alınmadan girilecek olması halinde; Yasadan kaynaklanan haklarını diğer arkadaşlarının da katılımıyla daha güçlü bir şekilde kullanacaklarını” yinelediler.

Daha önce boykota katılan öğretmenlerin bir bölümü ise; makul sürede ücretlerinin ödenmemesi halinde yeniden ve daha güçlü bir boykotla karşılık vereceklerini belirterek ders başı yapmışlardı. Ancak emekçilerin yeni yıla da ücret almadan girecek olması ihtimali; okullarda adeta fırtına öncesi sessizliği doğrular nitelikte bir hava yaratmış durumda…

ÖDEMELER KİM TARAFINDAN NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sorunun yanıtı halen belirsizliğini korumakta ve Doğa Koleji emekçileri halen en temel hakları olan ücretlerini almadan çalışmaya zorlanmaktalar. Doğa Koleji öğretmenleri ve emekçilerinin ortak talebi ise derhal ücret alacakları konusunda net bir açıklama yapılması ve bu belirsizliğe bir son verilmesi.

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