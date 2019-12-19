Doğa Koleji Öğretmenleri: Artık yalnız değiliz

Aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere okulun pek çok kampüsünde üç gün boyunca boykottaydı. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi üç günlük boykotun ardından bir açıklama yayımlayarak, süreci hızlandıranın yaptıkları boykot olduğunu ve artık yalnız olmadıklarını açıkladı.

Üç aydır ücretleri ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri, üç gün süren boykotun ardından açıklama yaptı. Haklarının takipçisi olacaklarını açıklayan öğretmenler, süreci hızlandıranın boykot olduğunu, artık yalnız olmadıklarını söylediler. Birlikte mücadele eden öğretmenlere, destek veren öğrenci ve velilere teşekkür eden öğretmenler, herkesi Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Dayanışma Ağı'na davet etti.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ’NİN SON GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMASIDIR

Üç gün boyunca iş bırakma hakkını kullanan meslektaşlarımızı kutluyoruz

Süreci hızlandıran, yapılan öğretmen boykotudur.

Artık yalnız değiliz. Tüm arkadaşlarımızı yüzlerce öğretmenin boykot sırasında katıldığı PE Doğa Koleji Öğretmen Dayanışma Ağı’na davet ediyoruz.

Öğrencilerimiz için eğitim öğretimi aksatmadan sürdürüp, aylardır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini bekleyen biz Doğa Koleji öğretmenleri, okul yönetimi ve MEB’in sorunları görmezden gelmesine daha fazla tepkisiz kalmayarak Pazartesi günü iş bırakma hakkımızı kullanmaya başlamıştık. Okul yöneticilerinden ve MEB yetkilerinden gelen baskılara aldırmadan bu hakkımızı kullandık. Üç günlük bu ilk özel okul boykotunu kampüs kampüs yayarak büyüten tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Şu açıktır ki aylardır süren belirsizliğin giderilmesine ilişkin adımlar, biz öğretmenlerin harekete geçmesiyle hızlanabildi. İş bırakma hakkını kullanmamız, Doğa Koleji’nde kimsenin eskisi gibi oyalanamayacağını gösterdi. Bundan sonra da okulda insanca çalışma koşulları ve alacaklarımızın ödenerek ücretlerin düzene kavuşmasını belirleyecek olan şey birlikte hareket etmeyi sürdürmemiz olacaktır.

Haklarımızın takipçisi olacağız. Çünkü hala okulun devir işlemlerinin hangi koşullarda yapılacağı, eğitim öğretime nasıl devam edileceği, öğretmen alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği net değildir. Bundan sonra okulun başına hangi patron geçerse geçsin kendi haklarımızı ve öğrencilerimizin eğitim haklarını korumak için birlikte davranmayı sürdürmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.

Mücadelemiz sadece alamadığımız maaşlarımız için değildi. Doğa Koleji’nde ortaklaşan öğretmen ve velilerin mücadelesi, aynı zamanda eğitim hizmetinin kamusal bir hak olmaktan çıkıp özelleştirildiğinde, öğretmenlerin, çocukların ve velilerin nasıl bir çözümsüzlüğe sürüklendiğini de gözler önüne serdi.

İş bırakma hakkının kullanılmasının örgütlenmesine katılan tüm öğretmen arkadaşlarımızı bir kez daha selamlıyor, bundan sonra da her adımda birlikte hareket etmek için onları yaptığımız boykot sırasında yüzlerce öğretmenin dahil olduğu Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Dayanışma Ağı’na davet ediyoruz.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi

İletişim: 0541 940 0514