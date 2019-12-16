Doğa Koleji öğretmen boykotu yayılıyor

Doğa Koleji öğretmenleri bugün tüm kampüslerde iş bırakıyor. İzmir Mavişehir Kampüsü'yle Ankara ve İstanbul'daki bazı kampüslerde öğretmenler boykota başladı. Üç aydır maaşlarını alamayan öğretmenler, İş Kanunu'nun kendilerine tanıdığı hakkı kullanıyor.

Doğa Koleji öğretmenleri ilan ettikleri gibi bugün iş bıraktılar. Üç aydır ücret almayan Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetiminin sürekli kendilerini oyaladığını, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş bırakma hakları olduğunu duyurmuştu.

Yönetim okulun satılmasıyla ilgili yapacağı açıklamayı ertelerken, öğretmenlerin durumuyla ilgili de bir açıklama yapmıyor. Okul yönetimi öğretmenlerin maaşının ne zaman ödeneceği, olası bir satışta öğretmenlerin durumunun ne olacağı gibi konularda suskunluğunu sürdürüyor.

Doğa Koleji öğretmenlerinin İş Kanunu'nun kendilerine verdiği hakkı kullanarak bugün iş bırakacaklarını duyurmuştu. Doğa Koleji'nde öğretmen boykotu sabah saatlerinde başladı.

Ankara Bağlıca Kampüsü, Ankara Eryaman Kampüsü, Ankara Çukurambar Kampüsü, İzmir Mavişehir Kampüsü, İstanbul GOP, Şişli, Bayrampaşa ve Bahçehir Kampüsü'nde öğretmenler boykota katıldı.

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