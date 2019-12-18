Doğa Kolejleri'nde boykot üçüncü gününde

Aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji'nde öğretmenler bugün boykotun üçüncü gününde. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere okulun pek çok kampüsünde devam eden boykota destekler de sürüyor.

Üç aydır ücretleri ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenlerinin boykotu üçüncü gününde sürüyor.

Okul yönetiminden henüz açıklama yapılmazken, öğretmenler iş bırakmaya devam ederek taleplerini yineledi.

Doğa Koleji Öğretmenlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üçüncü günde de iş bırakma hakkını kullanmaya devam ediyoruz. Taleplerimizi tekrar sıralıyoruz: 1-Aylardır ücret almıyoruz. Ücretlerimiz derhal ödensin 2-Eğitim hakkı güvence altına alınsın" denildi.

Okul yönetiminden açıklama dün de gelmedi. Üçüncü günde de iş bırakma hakkını kullanmaya devam ediyoruz.

Taleplerimizi tekrar sıralıyoruz:

1-Aylardır ücret almıyoruz. Ücretlerimiz derhal ödensin

2-Eğitim hakkı güvence altına alınsın#ÖğretmeneSaygı#DoğaKolejiÖğretmenBoykotu pic.twitter.com/UJyxa7EwHS — Doğa Koleji Öğretmenleri (@DogaKolejiOgr) December 18, 2019

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet dilekçeleri verildiğini duyuran Patronların Ensesindeyiz Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı avukatı Nihal Selvi açıklama yaptı. Selvi, bildirimde bulunduklarını ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, dilekçelerinde de bunlara yer verildiğini açıkladı.

SAĞLIKÇI EMEKÇİLERİNDEN DESTEK

Öte yandan Patronların Ensesindeyiz Sağlık Emekçileri Ağı da hakları için mücadele eden Doğa Koleji öğretmenlerine destek açıklaması yaptı. Eğitimin piyasalaştırılması sonucu yaşananların sağlık alanında yaşanacakların da aynası olduğunu dile getiren sağlık emekçilerinin açıklaması şöyle:

"DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNİN YANINDAYIZ

Biliyoruz ki eğitim emekçilerinin temel haklarının gasp edildiği maaşlarının ödenmediği, uzun saatlerce zorunlu çalıştırıldığı, işsizlikle tehdit edildiği ortamda eğitim olmaz!

Doğa Koleji Öğretmenlerinin en temel hakları için verdiği bu mücadeleyi destekliyor ve yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz.

'Ekonomik kriz var; çok daha zorda olanlar var; özel sektörde direniş olmaz; kazanım olmaz; daha çok kayıp olur' gibi baskılara rağmen boykot kararı ile kendini göstermek emekçiler için başlı başına bir kazanımdır! Direnen tüm emekçilerin kazandığı gibi Doğa Koleji Öğretmenlerinin de haklarını alacaklarına inanıyoruz.

Eğitimde yaşananlar sağlıkta yaşanacakların aynasıdır. Halkın eğitim hakkının gaspedilip piyasaya açılması ile sorunlar başlamıştır. Öğretmen enflasyonu ile işsizlik oluşturulmuştur, devlet okullarında eğitim kalitesizleştirilmiş, müfredat dincileştirilmiştir.

Özel güzeldir ideolojisi pompalanmıştır. Sonuç ise gelirinin büyük kısmını çocuklarının eğitimine aktarmak zorunda kalan aileler, devlet okullarının olumsuz koşullarına mahkum kalan yoksullar, büyük bir işsiz eğitim emekçisi ordusu, artan karanlık, cehalet…

Sağlıkta da alan piyasa ve dinciliğe açılmış olup aynı koşullar bir adım geriden izlenebilmektedir: Artan işsizlik, devletten alınıp özele aktarılan bütçe, düşen kamusal hizmet kalitesi, alternatif uygulamalar şarlatanlık, gericilik, hastalık, sağlıksızlık….

Çalışan emekçiler ve hizmet alanlar eğitimde olduğu gibi piyasanın sömürü koşullarına mahkum edilmektedir. Yakın zamanda kurulan ve sayıları gün geçtikçe çoğalan Şehir Hastanesi uygulamaları bunun bir örneğidir.

Tek bir kolejde gerçekleşen bir direniş bir günde patronları ve destekçilerini sessizliğe gömmüştür. Benzer koşulları yaşayan sağlık ve eğitim emekçileri birlikte güçlüdür. Birlikte mücadele ile kamucu nitelikli sağlık ve eğitim hakkımızı temel çalışma haklarımız ile birlikte kazanabilir; tüm patronları tarihin karanlığa gömebiliriz.

Yanınızdayız! Doğa Koleji Öğretmenleri Kazanacak!

Patronların Ensesindeyiz Sağlık Emekçileri Ağı"