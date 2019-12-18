Hukukta Sol Tavır Derneği'nden Doğa Koleji açıklaması

​Hukukta Sol Tavır Derneği tarafından Doğa Koleji öğretmenlerinin boykotu hakkında yapılan açıklamada, ücretini almayan bir işçinin çalıştırılmaya zorlanmasının Anayasanın 18. maddesine aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, 'Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarında bir kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılması, bir maldan ya da bir kişinin çalışmasından karşılıksız yararlanma şeklinde tanımlanmıştır' denildi.

Aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji'nde öğretmenlerin boykotu İstanbul, İzmir ve Ankara'dan tüm Türkiye'ye yayılırken, Hukukta Sol Tavır Derneği'nden açıklama geldi.

Dernek, öğrencilerin ve velilerin de destek verdiği, halkın da gündemi haline gelen öğretmenlerin kararlı mücadelesi hakkında, "Ücretini almayan bir işçinin çalıştırılmaya zorlanması hukukumuzca engellenmiştir. Bu ilke, Anayasa’nın 18. maddesinde 'Kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır' şeklinde en öz biçimi ile tanımlanmıştır. 'Angarya', madde gerekçesinde ve Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarında bir kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılması, bir maldan ya da bir kişinin çalışmasından karşılıksız yararlanma şeklinde tanımlanmıştır" denildi.

Doğa Koleji patronlarınca öğretmenlerden "fedakârlık" olarak istenilenin aslında bir kölelik dayatması olduğu söylenirken, "Aylardır ücretlerini alamayan öğretmenlerin buna razı gelmeleri için hiçbir neden ve hukuksal dayanak bulunmamaktadır" denilerek, angaryaya karşı çıkmanın da çalışanların en doğal hakkı olduğu belirtildi.

'ANGARYA YASAKTIR'

Hukukta Sol Tavır Derneği'nden yapılan destek açıklaması şöyle: