Fon vurgunu AKP içindeki kavganın fay hatlarını tetiklemiş, son olarak Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri karşı karşıya gelmişti.

Her iki gazetenin yazarları birbirilerini BDDK başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu'na yakın olmakla suçlamıştı.

İki gazete arasındaki polemiğin ardından Sabah yazarı Dilek Güngör'ün fon soruşturması kapsamında "şüpheli" olarak ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

TİP milletvekili Ahmet Şık, X paylaşımında, “Dilek Güngör de sessiz sedasız bir gözaltıdan sonra şüpheli sıfatıyla ifade verenlerin arasına katıldı” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı da dünkü yazısında, “Ekonomi yazarlığı yapan çok bilindik bir yazar geçen cuma günü ‘şüpheli sıfatıyla’ ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne davet edilmiş ve operasyonu yürüten savcılara ifade vermiş” diye yazmıştı.

Güngör, Sabah’ta 17 Şubat 2025’te yayımlanan “Türkiye’nin çıkışı üretime destekle olur” başlıklı köşe yazısında Emre Tezmen’in görüşlerine yer vermiş, sosyal medya hesabından da “Tera Grup’un sahibi Emre Tezmen, iş dünyasının sesi oldu” paylaşımını yapmıştı.

Tıpkı Güngör gibi AKP'li Şamil Tayyar da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmış, ardından sessizliğe gömülmüştü.

Bu süreçte Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın da Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında bilgi sızdırdığı gerekçesiyle ifadesinin alındığı iddia edilmişti.

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