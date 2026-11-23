Fon soruşturmasında yeni bir liste ortaya çıktı.

Geçen hafta 108 kişinin hesaplarına tedbir konulması istenildi. Savcılığa göre, 108 kişinin ortak noktası, borsada hisselerin yapay olarak şişirildiği dönemlerde kişi başı 100 milyon liranın üzerinde kâr etmiş olmaları.

Gizlilik kararı bulunan listenin tamamını ilk duyuran gazeteci Seyhan Avşar oldu.

Ortaya çıkan tablo, fon vurgununun birkaç "kötü niyetli" fon yöneticisinin işi olmadığını bir kez daha gösteriyor. Listede Meclis'in en üst bürokratlarından biri var. AKP'nin kurucu kadrosundan bir ailenin üyesi var. AKP'nin belediye meclisinde görev yapan bir patron var. İBB'den ve devletin ihale kapılarından milyarlarca liralık iş alan bir müteahhit var.

soL, 108 kişilik bu listedeki isimlere mercek tuttu.

İki ay neye mal oldu?

Öncelikle bu listenin daha önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu 214 kişi ve şirketten oluşan listeyle kısmen örtüştüğünü, kısmen de ayrıştığını belirtelim.

Ortak noktaları, ikisinde de vurgunculuğun kriterinin en az 100 milyon liradan başlatılması. Ama 214 kişilik liste fonlardan kazananlara bakıyor, 108 kişilik listeyse fonların şişirdiği hisselerden kazananlara bakıyor.

Bu yüzden aynı olmasalar bile listelerin birbirlerini tamamladıkları anlaşılıyor.

En önemlisiyse bu 108 kişi hakkında daha önce herhangi bir işlemin yapılmamış olması.

SPK fonları 17 Eylül'de kapattı. Savcılığın 108 kişi için yazdığı yazının tarihi 18 Kasım. Aradaki süre tam iki ay. Savcılığın kendi tespitine göre bu 108 kişi, bu iki ay boyunca hiçbir tedbirle karşılaşmadı. Hesaplarındaki parayı başka yerlere taşımalarının, mallarını yakınlarına devretmelerinin önünde hukuki bir engel yoktu. Bu sürede kaç lira el değiştirdiğini bilmiyoruz, savcılık da açıklamadı.

Listeden TBMM Genel Sekreteri çıktı

Listede ilk fark edilen isim Talip Uzun. Uzun, 2023-2025 arasında TBMM Genel Sekreteriydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyesiydi. Yani savcılığın vurguncu olabilir dediği kişilerden biri, yıllarca devlet adına başkalarını denetleyen bir bürokrat.

Uzun'un siyasi bir geçmişi de var. 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Uzun'un X hesabındaki biyografide “TBMM Başmüşavir” unvanı yazıyor. Ancak bu görevi hâlâ sürdürdüğüne dair güncel bir resmi kayıt bulunmuyor.

Zapsu'lar ne kadar kazandı?

Bir diğer isim Hidayet Didem Zapsu. Zapsu, patron Aziz Zapsu'nun kızı ve Cuneyd Zapsu'nun yeğeni. Cuneyd Zapsu, AKP'nin kurucularından. Dahası AKP'nin iktidara giden yolda ABD ve büyük patronlardan icazet alınmasında kritik rol oynayan isimlerden biri.

Zapsu ailesinin adı fon soruşturmasında ilk kez geçmiyor. Evrensel'in aktardığına göre Cuneyd Zapsu'nun kardeşi Geylan Abdülaziz Zapsu, Odine Teknoloji'nin yüzde 19,15 payla en büyük bireysel ortağı olarak görünüyordu. Odine'nin hissesi dört yılda 117 kat artmış, ardından değerinin yüzde 95'ini kaybetmişti. Odine'nin yöneticileri fon soruşturmasının Ekim'deki dalgasında tutuklandı. Geylan Abdülaziz Zapsu da yönetim kurulunda yer alıyordu ama o tarihte hakkında bir kovuşturma yürütülmedi.

İBB davasının 'kilit itirafçısı' da listede

Listedeki bir diğer tanıdık isim, TECO Petrolleri'nin sahibi Sarp Yalçınkaya. Yalçınkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın en çok konuşulan isimlerinden biri. 26 Mayıs 2025'te İBB soruşturmasının üçüncü dalgasında tutuklandı. Türkiye genelinde yüzlerce akaryakıt istasyonu bulunan şirketine TMSF el koydu. Tutukluyken altı kez itirafçı olarak ifade verdi ve iddianamede "kilit itirafçı" olarak sunuldu.

Yalçınkaya daha sonra tahliye edildi ve şirketleri iade edildi.

Yalçınkaya'nın adı bir de "tahliye borsası" iddialarıyla gündeme gelmişti. Yalçınkaya, tutuklandıktan birkaç gün sonra kendilerini avukat olarak tanıtan iki kişinin onu 10 milyon dolar karşılığında tahliye ettirme sözü verdiğini anlattı. Pazarlıkla rakam 8 milyon dolara, yani yaklaşık 300 milyon liraya indi. Yalçınkaya'ya göre para ödendi ama vaat edilen sürede tahliye edilmedi. Bunun üzerine dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Yalçınkaya'nın adli sicilinde 2011-2024 yılları arasında tefecilikten kasten yaralamaya kadar uzanan 11 ayrı suç kaydı yer aldığını da hatırlatalım.

Listede ayrıca avukat Özkan Arısüt de var. Arısüt'ün adı, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan, İmamoğlu'nun eski danışmanı Ertan Yıldız'ın ifadesinde geçmişti. Yıldız, Arısüt'ün müvekkiliydi.

Şirketin değeri 23 katına çıkmıştı

108 kişilik listede Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi'nin iki kurucu ortağı Kemal Altınkılıç ve Mehmet Ali Altınkılıç da var.

Mehmet Ali Altınkılıç aynı zamanda AKP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan yardımcısı. Bayrampaşa'da CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu geçen yıl tutuklanmış, CHP'den istifa eden meclis üyelerinin desteğiyle belediye AKP'ye geçmişti. Olaylı başkanvekili seçiminde, oturum sırasında meclis başkanlık koltuğuna oturan isim de AKP'li Mehmet Ali Altınkılıç'tı.

Şirketin borsadaki şüpheli işlemlerini gazeteci Bahadır Özgür anlattı. Buna göre,Altınkılıç Gıda'nın yüzde 30'u Mayıs 2024'te hisse başına 22,98 liradan halka arz edildi. SPK, daha Mart 2025'te bu hissede manipülasyon şüphesi tespit etti. Beylerbeyi Portföy'e yaptırım uygulayıp suç duyurusunda bulundu. Kasım 2025'te de çok sayıda kişi hakkında ceza ve suç duyurusu kararı verdi.

Buna rağmen hisse, Tera'nın fonlarının hedefi oldu. Tera fonları Temmuz 2026'da şirketteki paylarını hızla yüzde 10'un üzerine çıkardı. Ağustos'ta bu oran yüzde 15'i geçti. Hisse fiyatı 15 Eylül'de 524 liraya kadar çıktı. Bu, halka arz fiyatının yaklaşık 23 katı demek. Halka arz fiyatıyla 2,6 milyar lira eden şirketin borsadaki değeri 59 milyar liraya fırladı. Fonlar çökünce hisse de çöktü ve 40 lira civarına geriledi.

Yani bir süt şirketinin değeri, şirketin sütü, fabrikası, satışları değişmeden, halka arzdan sonra 23 katına çıktı. Bu sürede şirketin yarısından fazlasına sahip olan kurucuların servetleri de kağıt üzerinde katlandı.

SPK, Tera'ya bağlı bazı isimleri bu hisse nedeniyle ancak 22 Ekim 2026'da, yani her şey bittikten sonra savcılığa bildirdi.

Fon vurgunu iktidar içindeki rekabetin başlıklarından biri haline getirildi. Ana akım ve yandaş medya da bu kavga doğrultusunda hizalandı. soL'un haberciliği ise hesapların tam boy karşısında yer alıyor. Vurgunun basit bir arıza olmadığını, denetimle çözülemeyeceğini, patronların insafına bırakılamayacağını anlatıyor, asıl soygunun bizzat finans piyasalarının kendisi olduğunu söylüyoruz. Bunun için gazetelerin ekonomi sütunlarını dolduran reklamların hiçbiri soL'un sayfalarında yer almıyor. Bu sesin güçlenmesinin tek yolu okuyucularımızın desteği. Siz de soL'a abone olun, vurgunculara karşı gerçeğe güç verin.

MANAS: Tera el atınca hisse iki haftada üç katına çıkmış

Listenin beşinci sırasında MANAS Enerji'nin kurucusu Ahmet Reşat Görür'ün adı yazıyor. Ailesinin verdiği ilana göre Görür, 21 Eylül'de, yani fon krizinin patlamasından dört gün sonra hayatını kaybetti. Savcılık ise yaklaşık iki ay sonra onun adını tedbir listesine yazdı.

MANAS Enerji, 2021'de borsaya açılmıştı. KAP'a yapılan bildirime göre Görür, 20 Şubat 2026'da MANAS'taki payını hisse başına 4,49 liradan Tera Yatırım Teknoloji Holding'e devretti. Satışın toplam bedeli yaklaşık 312 milyon liraydı. Aynı gün ortaklardan Hüseyin Çelik de payının bir bölümünü aynı fiyattan Tera'ya sattı. Bu alımla Tera, şirketin yüzde 36'sına sahip oldu.

23 Şubat'ta Görür ile kızı Ayşe Aslı Görür yönetim kurulundan ayrıldı. Yönetim kurulu başkanlığına Tera'nın patronu Emre Tezmen getirildi. Hisse, haberle birlikte tavan serisine başladı.

Satıştan sadece 11 gün sonra, 3 Mart'ta, Tera Yatırım Teknoloji Holding, aldığı MANAS paylarının yüzde 15'ini bu kez hisse başına 13,83 liradan grubun aracı kurumu Tera Yatırım Menkul Değerler'e devretmek için borsaya başvurdu. Yani Görür'den 4,49 liraya alınan hisse, iki hafta içinde Tera'nın bir şirketinden diğerine üç katı fiyata geçirildi.

KAP kayıtlarına göre Tera'nın fonları, Temmuz-Eylül 2026 arasında MANAS'taki paylarını yüzde 5'ten yüzde 23'e kadar çıkardı, ardından bir kısmını sattı.

Yani Tera, MANAS hisselerini, önce kendi şirketleri arasında el değiştirerek değer kazandırdı sonra kendi fonlarına sattı.

Listedeki patron şirketini kendi şirketine 5 milyar liraya satmış

Listede yer alan Abidin Gülmüş, borsada işlem gören Gen İlaç'ın patronu. Gen İlaç, Ekim başındaki operasyon dalgasında yöneticileri tutuklanan şirketler arasındaydı.

Gülmüş'ün bir de Seleda Biyogaz adında bir şirketi vardı. 13 Kasım'da KAP'a yapılan açıklamaya göre Gülmüş, Seleda'daki payını Gen İlaç'a yani kendi şirketine devretti. Devrin bedeli 5 milyar lira olarak belirlendi.

Bu devir, savcılığın 108 kişinin satış, devir ve bağış gibi işlemlerinin izlenmesini istediği yazıdan sadece beş gün önce gerçekleşti. Kamuya açık kayıtlara göre Gülmüş, fonların kapatılmasından beş gün sonra, 22 Eylül'de de Gen İlaç hisselerinden satış yapmıştı.

İhale yağmuru kesmemiş

TİP milletvekili Ahmet Şık'ın aktardığına göre, listedeki bir diğer isim OND İnşaat'ın patronu Engin Öndaş.

OND İnşaat, Ağustos 2025'te ailenin diğer şirketi Ege Asfalt'la birlikte İBB ile 4 milyar 868 milyon liralık bir sözleşme imzaladı. Haziran 2026'daysa Eyüpsultan Belediyesi ile 925 milyon liralık yol yenileme sözleşmesi yapıldı.

Öndaş ailesinin adı, İBB soruşturması sırasında iktidara yakın medyada sıkça geçmişti. Sabah yazarı Mahmut Övür, Haziran 2025'te İBB'nin 600 bin ton asfalt satın alıp yalnızca 60 bin tonunu döktüğünü iddia etmiş, aileden Faruk Öndaş'ın şirketi Ege Asfalt için “hayali asfaltçı” nitelemesi yapılmıştı. Ama aynı aile, iktidarın yönettiği kurumlardan ihale almaya devam etti. Sözcü'nün haberine göre, Ege Asfalt 2026'da Karayolları'ndan 6 milyar, DSİ'den 5 milyar liralık ihaleler aldı.

Şimdi bu aileden bir isim, fon vurgununda 100 milyon liranın üzerinde kâr edenler arasında.

Listede daha kimler var?

Listede daha birçok patron var. Ahmet Şık'ın aktarımları ve KAP kayıtlarına göre detaylar şöyle:

Zafer Babür Hakarar: Nurol Holding'e ait Nurol Yatırım Bankası'nın genel müdür başyardımcısı.

Nurol Holding'e ait Nurol Yatırım Bankası'nın genel müdür başyardımcısı. Ali Yürüdü: Danista Capital Partners'ın yönetici ortağı ve borsada işlem gören ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yönetim kurulu başkanı.

Danista Capital Partners'ın yönetici ortağı ve borsada işlem gören ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yönetim kurulu başkanı. Sadettin Saygın Sönmez: Mersinli bakliyat şirketi Armada Gıda'nın yönetim kurulu başkanvekili. KAP kayıtlarına göre şirketin yüzde 32,57'si onun. Armada Gıda Ocak 2025'te borsaya açıldı.

Mersinli bakliyat şirketi Armada Gıda'nın yönetim kurulu başkanvekili. KAP kayıtlarına göre şirketin yüzde 32,57'si onun. Armada Gıda Ocak 2025'te borsaya açıldı. Ferit Yüklen: Piramit Teknik Malzeme ve NINA Medikal şirketlerinin kurucu ortağı ve yöneticisi.

Piramit Teknik Malzeme ve NINA Medikal şirketlerinin kurucu ortağı ve yöneticisi. Said Safi: Liman işletmeciliği, enerji, inşaat ve lojistik alanlarında çalışan Safi Holding'in kurucu ortaklarından Cengiz Safi'nin oğlu.

Bu isimlerin ortak noktası dikkat çekici. Listedeki pek çok kişi, son yıllarda borsaya açılan şirketlerin kurucusu ya da büyük ortağı. Altınkılıç ve MANAS örneklerinde, fon vurgununun merkezinde yer alan portföy şirketlerinin, borsadaki bu şirketlerin hisselerine hızla değer kazandırdığı, şişen hisseler üzerinden teminatla borç imkanı sağladığı görülmüştü. Tüm bu süreçte balon hisseler, küçük birikim sahiplerinin parasıyla büyümüştü.

Cevap bekleyen sorular

Bu 108 kişinin toplam kazancı, kişi başı en az 100 milyon liradan hesaplandığında bile 10,8 milyar lira ediyor. Gerçek tutar neden açıklanmıyor?

Bu liste, Akın Gürlek'in söz ettiği 214 kişilik listeyle ne kadar örtüşüyor, iki listede ortak kaç isim var?

Savcılık bu 108 kişi için neden iki ay bekledi? Bu iki ayda bu kişilerin hesaplarından ne kadar para çıktı?

Ve bu isimler neden hâlâ resmi olarak açıklanmıyor?

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