Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanvekili Emir Münir Sarpyener'in fon soruşturmasındaki ifadesinde, kamuoyunda "Vakko ortağı" olarak bilinen Rıfat Elhadef'in adı geçti.

İHA'nın haberine göre, Sarpyener'e yurt dışındaki yapılar soruldu. Sarpyener, Bahamalar merkezli Capital Union Bank'ta Türklere ait çok sayıda hesap olduğunu, iddiaya göre bu hesapların toplamının 6 ila 7 milyar dolar civarında bulunduğunu söyledi.

İfadeye göre Elhadef, Türk vatandaşı olmasına rağmen Capital Union'daki hesabıyla halka arzlara "yabancı yatırımcı" kontenjanından katıldı. Sarpyener, Capital Union'ın Tera Grubu halka arzlarına talep gönderdiğini söyledi. Bu talebin arkasında Elhadef'in olduğunu ise "çok sonraları duyduğunu" savundu.

Halka arzlarda paylar, şirketin izahnamesinde belirlenen yatırımcı gruplarına göre dağıtılıyor. Bu yüzden yurt dışındaki bir bankadan gelen talebin hangi grupta sayıldığı önem taşıyor. Capital Union'ın hangi halka arzlara, hangi tarihte, ne kadar talep verdiği ve Elhadef'in hesabına pay ayrılıp ayrılmadığıysa şimdilik bilinmiyor.

Geçen yıl SPK ceza vermişti

Rıfat Elhadef, Vakko'nun kurucusu Vitali Hakko'nun ablasının torunu. Daha önce Vakkorama'nın genel müdürlüğünü yaptı, W Collection'ın da kurucu genel müdürüydü.

Elhadef'in adı daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde de yer almıştı. SPK, 27 Mart 2025 tarihli haftalık bülteninde Elhadef'e Petkim (PETKM) pay piyasasında yapılan açığa satış işlemleri nedeniyle 788 bin 262 lira idari para cezası vermişti.

İzak Bilmen gözaltına alındı

Aynı gün soruşturma dosyasından yansıyan başka ifadeler de Türk yatırımcıların yurt dışında kurulan şirketler ve banka hesapları üzerinden Borsa İstanbul'da "yabancı yatırımcı" gibi işlem yaptığı kaydedildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren, Pusula Portföy'ün tutuklu patronu Muhammed Yarız, borsacı İzak Bilmen'i bu düzenin "Türkiye'deki ayağı" olarak gösterdi. Bilmen gözaltına alındı.

Sarpyener ise Bilmen'in Hollanda merkezli Amicorp şirketinin Türkiye temsilcisi olduğunu, hisselerin Citibank gibi yabancı bankalarda saklandığını ve bu yolu çok sayıda borsacı ve patronun kullandığını söyledi.

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