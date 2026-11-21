Fon soygunu vesilesiyle AKP’de Erdoğan sonrasına hazırlık yapan ekiplerin karşılıklı sert hamleler yaptığı ilginç bir haftayı geride bıraktık.

Başta Yeni Şafak ve Sabah gazetesi olmak yandaş gazetelerin ve gazetecilerin haftasıydı bu hafta.

Uzun süredir AKP için bir tehdit halini alan fon soygununa ilişkin çarpıcı bir manşet atan Yeni Şafak, vurgunda düğümün çözülmek üzere olduğuna işaret etti.

Söz konusu manşetin hedefinde üç kritik isim vardı.

Bu isimlerden ilki BDDK Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Şahap Kavcıoğlu, ikincisi Varlık Fonu’nun başında bulunan, İstanbul Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, son isim ise oğlu üzerinden hedef alınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ydı.

Hatırlayalım:

“Adil Katılım Bankası'nın gerçekte böyle bir altın sermayesi hiç olmamıştır. Sadece usulen var göstermek amaçlı bir altın alım işlemi yapılmıştır. Bu Yazıcı Sarraf sahibi İlhami Yazıcı'dır. Kendisi aynı zamanda da Mustafa Yazıcı'nın akrabasıdır. İlhami Yazıcı ile Mustafa Yazıcı'nın ortak şirketleri vardır.”

“Şüpheliler ifadelerinde Türkiye Sigorta tarafından Tera Yatırım’a ödünç olarak verilen, ancak geri alınamayan 12,7 milyar liralık devlet tahvili ile ilgili de şok itiraflarda bulundu. Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, tahvilleri geri istediklerini ancak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ın engel olduğunu öne sürdü.”

“Soruşturmada tutuklanan Katılımevim eski Genel Müdürü Ahmet Özcan da kurumun BDDK’ya gerçekleştirdiği ziyaretler öncesinde kasadan yüz binlerce dolar çıktığını öne sürdü: ‘Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı) bir keresinde 2025 yılı aralık ayında BDDK'ya Şahap Kavcıoğlu'na ziyarete gideceğini söyledi. Bu esnada ben ayrılırken de Sezer Gümüş'ü arayarak kasadan 200 getir talimatı verdi. Bunun 200 bin dolar olduğunu anladım. Sonrasında yıl sonunda fonlarla ilgili kurul izni çıkmıştı. Yine 2026 yılı Şubat ayında bankanın faaliyet izni ile ilgili durumu sorduğumda ‘Şahap Kavcıoğlu artık ikna ederken beni çok zorluyor’ şeklinde bir yanıt aldım. Ne şekilde zorlandığını sorduğumda ‘Çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor’ şeklinde bir yanıt aldım.”

Sırasıyla Hayati Yazıcı, Erişah Arıcan ve Kavcıoğlu’nu hedef tahtasına oturtan Yeni Şafak, “Savcılıkta bir bir itiraf ettiler” diyordu.

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Hem soygun hem kriz

Söz konusu isimlerin tamamı, AKP içi kavganın bir sonucu olarak hedef olmuş durumdalar.

Kavcıoğlu ve Arıcan AKP içinde Berat Albayrak’a yakın olarak bilinen isimlerdi. Hafta boyu yandaş bazı hesapların bu yönde imaları gündem oldu. Yine hatırlanacağı üzere Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, benzer bir iddiayı dile getirdiği anda Berat Albayrak’ın abisinin gazetesi Sabah tarafından “FETÖ aparatı olmakla” suçlanmıştı.

Hayati Yazıcı ise bir dönem Berat Albayrak’a yakın olan Selman Öğüt gibi isimlerin yanı sıra Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan’ın hedefi oldu.

Peki, bu kadar ağır iddiaların ardından ne oldu?

Erişah Arıcan’a ilişkin hafta boyunca tek bir hukuki adım atılmadı.

Fon vurgunun odağındaki Emre Tezmen'e ilişkin geleceğin Hazine ve Maliye Bakanı imasında bulunduğu iddia edilen Arıcan'a dair Yeni Şafak’ta yer alan itirafların ardından hiçbir adım atılmaması son derece dikkat çekici.

Hayati Yazıcı cephesinde de farklı bir tablo yok. Hafta boyu Yeni Şafak bağlantılı TVNET ekranlarında “bu hafta hayati gelişmeler olacak” diye kahkahalar atıp Hayati Yazıcı’nın istifa edeceğini öne sürenlere yanıt, AKP’ye geçen 9 belediye başkanı için düzenlenen törende verildi.

Yazıcı, Erdoğan’ın da yer aldığı törende sahnede yer aldı. Ne de olsa vurguna ilişkin hakkında onlarca iddia gündeme gelen oğlu, adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.

Öte yandan Şahap Kavcıoğlu’na ilişkin de sadece yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Hakkındaki onca vurgun iddiasına karşın rağmen “soruşturma izni” başlığında beklenenin aksine hızlı bir gelişme yaşanmadı, şimdilik yaşanacak gibi de durmuyor.

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Neler oluyor?

Peki, bunca gelişmenin ardından bu yaşananlar ne anlama geliyor?

AKP’de yandaş kimi yazarların da açıkça yazıp çizdiği üzere uzun süredir Erdoğan sonrası için hazırlık yapan, güç biriktirmek isteyen isimler var ve bu isimler çeşitli ittifaklar yapıyorlar.

Bu ittifaklar fon vurgunu başlığında karşı tarafı zayıflatacak, kendi ellerini güçlendirecek başlıkları büyük bir şevkle değerlendiriyor.

Herkes karşı tarafta yer aldığını düşündüğü ismi ya da isimleri hedef alıyor. Ancak şu ana kadar Fatma Betül Sayan Kaya dışında kritik aktörlere dokunulabilmiş değil.

Bunun nedeni, söz konusu kavganın henüz taraflardan biri adına kazanılamamış olmasıyla, tüm hızıyla devam etmesiyle yakından ilgili.

Sonuç olarak tüm bu tabloda büyük bir eksiklik göze çarpıyor. Ortada 500 bin kişinin mağdur olduğu bir vurgun var ve gündem bu vurgunun nasıl aydınlatılacağı değil, kimin hangi aktörün ayağına kaydıracağına sıkışmış durumda.

Vurguncular keyfine bakarken, listeler saklanmaya devam ederken AKP’de herkes kendi koltuğunu güçlendirmenin derdine düşmüş durumda.

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