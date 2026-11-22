“AK Parti’nin en muktedir olduğu dönemde artık kendi evlatlarına kumpas kurulabiliyorsa sözün bittiği yerdeyiz” dedi ve gerçekten sessizliğe gömüldü.

Önce attığı bu son paylaşımı silen Tayyar, fon soygunu konusundaki paylaşım yağmurunu da durdurdu ve tam dört gündür sessizliğe büründü.

Peki, Tayyar neden sustu?

Hatırlayalım…

Fon krizinin başından bu yana AKP’nin güç kaybettiğini, yaşananların partiye büyük zarar verdiğini yazdı Tayyar.

Hatta Saray’a gelen bir ankete göre partinin oyunun yüzde altı düştüğünü yazan da oydu.

Tayyar, ismi kamuoyu gündemine gelen vurgun ve AKP bağı olanları hedef alıp, “Bu işin arkasında FETÖ ve İsrail var” diyen iktidar temsilcileriyle de alay etmişti.

Sonra geçtiğimiz hafta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Hayati Yazıcı, Erişah Arıcan ve Şahap Kavcıoğlu gibi açıktan değil, üstü kapalı şekilde hedef oldu.

Yeni Şafak, Tera’dan rüşvet ve hediye alan gazetecilere ilişkin bir itirafçı ifadesi yayımladı. Ancak ilginç bir şekilde hedef göstermeyi seven bu gazete bu kez açık isim yazmadı “xxx xxx” dedi rüşvet alan isim için.

Bu ismin kim olduğu en azından kamuoyu tarafından o an bilinmezken, meğer Şamil Tayyar’a mesaj çoktan ulaşmış.

Aynı gün Sabah gazetesi de onun için yine isim vermeden “madrabaz” diyordu.

AKP içindeki iç kavganın bir sonucu olarak yapılan bu uyarı ateşleri belli ki yeterli görülmeyince bu kez de “şüpheli” sıfatıyla Çağlayan’a çağrıldı, ifade verdi Tayyar.

İddia, Ümit Özlale ile birlikte Tera’dan 500 bin dolar aldığı yönündeydi.

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İfadeye gitmeden önceki haberi Yeni Şafak, adliye içi görüntüleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilen Tayyar, kendi partisi tarafından yediği bu ağır tokadın ardından başta aktardığımız, Erdoğan’a ulaşması isteğiyle yazdığı mesajı attı.

Belli ki bu mesajın da onun için hayırlı olmayacağını gördü ve sildi. Sonra da aylar sonra ve ilk kez tam dört gündür hiçbir paylaşım yapmadı.

AKP içi savaş, tıpkı Tayyar’ın dediği gibi, AKP’nin kendi evlatlarını yemeye başladı. Kim vurguncu, kim kimle iş tutuyor, ipin ucunu yakalamak dahi imkansız hale geldi.

Bu savaşın nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz.

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