Yeni Şafak gazetesi geçtiğimiz hafta fon soygunu konusunda çarpıcı bir manşet atmış, vurgunun merkezinde eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlunun durduğunu yazmıştı.

Kavcıoğlu, Yeni Şafak’ın eski köşe yazarıydı, haliyle bu isimle bağları gündem oldu.

Buna itiraz eden gazetenin yazarı Aydın Ünal, “Şahap Kavcıoğlu'nu Yeni Şafak'a yamamaya çalışıyorlar. Ancak bunu yaparken asıl mensubu olduğu kabileyi perdelemeye çalışıyorlar. Bundan kimse kaçamayacak” dedi, iddialara göre Berat Albayrak’ı işaret etti.

Gazetenin bu çıkışına Sabah gazetesinden gecikmeli bir yanıt geldi.

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Berat Albayrak’ın abisinin gazetesi Sabah’ın yazarlarından Melih Altınok, bugünkü yazısında Yeni Şafak’ın uzun süredir hedef aldığı ve kellesini istediği Mehmet Şimşek’e sahip çıktı.

“Fon krizinin yaklaştığını görüp uyaran, ağustos sonunda piyasayı düzenlemek için Fon Rehberi'ni çıkaran ve faturayı ödemeye çalışan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenmelerinin sebebi ne? Ya da 6 yıl önce görevinden ayrılan eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı bugünkü meseleye dâhil etme çabalarının motivasyonu nedir?” diye soran Altınok, “Soruşturmada adı geçen Şahap Kavcıoğlu, Albayrak görevini bıraktıktan 4,5 ay sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmışken, kendi yazarlarını başka yere yamama telaşına düşenlerin amacı nedir?” ifadesini kullandı.

Altınok, burada da durmadı, şöyle devam etti:

“Fon krizinde en etkili muhalefeti yürüten TİP Milletvekili Ahmet Şık bile 'Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar ama ben Erdoğan'ın ailesinin bu yolsuzluğun içinde olduğuna dair herhangi bir bilgiye erişemedim. Çok açık söylüyorum' derken bunlar işi nereye getirmeye çalışıyorlar?”

Bu yaşananlar AKP içindeki fon soygunu savaşının yeni safhasını açacak gibi görünüyor. Şu ana kadar derinden giden Yeni Şafak-Sabah savaşı belli ki artık çok daha açık şekilde cereyan edecek.

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