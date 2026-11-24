Fon vurgunu AKP içerisindeki çatlağı derinleştirdi. Oğlu Mustafa Yazıcı'nın iki kez ifadesi alınan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Bir açıklama yayımlayan Yazıcı, oğlunun ve kendisinin fonlarda parasının olmadığını söyledi.

Fon soruşturmasında zaten Hayati Yazıcı'nın adı geçmemişti. Oğlu Mustafa Yazıcı'nın ise paravan isimler üzerinden yönettiği Adil Katılım Bankası'nı usulsüz bir biçimde kurduğu ve Tera ile işbirliği yaptığı öne sürülmüştü.

Şüpheli ifadeleriyle sabit iddiaları reddeden Hayati Yazıcı, hakkında "algı oluşturulduğunu", bu nedenle istifa etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Yazıcı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir."

"Bu süreçte beklentim peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve 'lekelenmeme hakkı'na saygı gösterilmesidir. Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum."

"Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur. Tam da şimdi işte böyle bir algının içindeyiz."

"Yaşanan sürecin üzüntü veren önemli bir yönü; en küçük fiili bir aktivitem olmayan fon alanıyla ilgili Partide bulunduğum görev, araç haline dönüştürülerek akıl, izan ve insafla bağdaşmayan sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanya ile oğlum ve şahsımın ötesinde yuvam olarak gördüğüm ve büyümesini gururla izlediğim Partime zarar verme algısı oluşturulmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim."

"Deruhte etmekte olduğum Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerimden istifa ediyorum."

Yazıcı ve oğlu fon soruşturmasında nasıl anılıyor?

Hayati Yazıcı hakkında açıklanmış bir suçlama yok. Adı soruşturmada oğlu üzerinden geçiyor. Oğlu Mustafa Yazıcı iki kez ifade verdi.

İİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de aralarında Mustafa Yazıcı'nın da olduğu 30 kişinin mal varlığına tedbir koydu. Borsada bazı hisselerde manipülasyon yapıldığı vurgulandı. Yazıcı'nın tedbiri aynı akşam, "yeni delillere" dayanılarak kaldırıldı.

Hayati Yazıcı 1 Ekim'de, oğlunun ticari işlemlerinin yasaya ve ahlaka uygunluğundan "zerre kuşkusu" olmadığını söyledi. Geçtiğimiz hafta AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Yazıcı'nın Erdoğan'la birlikte yer alması dikkat çekmişti.

Mustafa Yazıcı, Adil Varlık Yönetim'in tek hissedarı ve yönetim kurulu başkan vekili. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Emre Ballı, Adil Katılım Bankası'nın da yönetim kurulu başkanıydı. Ballı 6 Ekim'de aracında ölü bulundu.

Adil Katılım'ın tutuklu kurucu ortağı Ali Paslı, Mustafa Yazıcı'nın kuzeni. Savcılığın Paslı için yazdığı sevk yazısına göre Adil Katılım, 31 Temmuz 2025'te sermayesinden 1 milyar 844 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırdı. Fondan yaklaşık 2,43 milyar lira kazandı.

MASAK raporuna göre aynı dönemde Tera Yatırım Bankası, Ballı bağlantılı şirketlere kredi verdi.

Gizli tanık "Sarıyer" de Mustafa Yazıcı ve akrabalarına işaret etti. Adil Katılın'ın sermayesi görünen altınların Kapalıçarşı'dan toplanıp BDDK müfettişlerine gösterildikten sonra geri götürüldüğü anlatıldı.

Yazıcı 18 Kasım'da şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifadeye çağrıldı. Üç avukatıyla yaklaşık altı saat ifade verdi. Hakimlik, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza şartıyla serbest bıraktı.

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