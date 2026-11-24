Fon soygunu konusunda iktidarın içine düştüğü krizin en büyük yansımalarından biriydi Fatma Betül Sayan Kaya.

Soygun ortaya çıktığında Erdoğan ve Akın Gürlek'le birlikte ABD'deydi.

Gafil avlanmıştı iktidar.

Fonlar üzerinden 2,2 milyarlık vurgun yaptığı AKP içi savaşın bir sonucu olarak herkesin önüne atıldığında, kısa süreli bir şok yaşadı iktidar.

Uzun süre dokunulamadı.

Tepkiler artık katlanılamaz noktaya geldiğinde, en zayıf halka olarak ifadeye çağrıldı.

Eşinin serbest bırakılıp onun tutuklanması aslında bir mesajdı, "çok fazla kalmayacaksın" mesajı.

O mesajın karşılığı olarak 18 günlük tutukluluk tatilinin ardından ev hapsi kararıyla tahliye edildi bugün.

Neyle suçlanmıştı?

Peki, neyle suçlanmıştı Kaya?

Soruşturmanın Kaya'yla ilgili bölümünde Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler bulunuyordu.

Savcılığın sevk yazısına göre Kaya, Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik hisselerini 16 Eylül'de virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye devretti. Hisselerin bedeli aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldı. Kaya çiftinin sadece bu işlemden kazancı 2 milyar liranın üstündeydi.

Savcılık, işlemin şirket ve fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün önce gerçekleştirilmesine dikkat çekti. Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerinin ve hisse işlemlerinin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Kaya hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada Kaya'nın yanı sıra eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli olarak ifade vermişti.

İlyas Kaya ve Gönül, tutuklama talebiyle sevk edildikleri hakimlik tarafından imza yükümlülüğü ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İki tahliye aslında Kaya'ya bir mesajdı.

Tepkileri yatıştırmak için kısa süreli bir kurban gerekiyordu, AKP eski bir bakanını göz yaşları eşliğinde tutuklamıştı.

Neden önemli?

AKP iktidarının bazı temsilcilerinden ve yandaşlardan 18 gündür aynı nakaratı dinliyoruz.

"Bakın bir bakan bile tutuklandı" diye.

O öykü son derece kısa sürdü.

AKP içi savaşın sonucu olarak ve bir pazarlıkla tutuklandı Kaya, en zayıf halka olduğu için.

Üstelik, bir yandaş ismin ve bir "muhalif" ismin söylediklerini, o en zayıf halkanın bile bu kavgada nasıl kozlara sahip olduğunu hatırlayalım:

Fatma Betül Sayan Kaya dededen kalma toprak sahibi. Yani Doğubeyazıt’ın neredeyse tamamı dedesinden kalma. Kadın bunu bana söyledi. Ama kim içine soktu, kim teşvik etti , aslında amacı neydi bütün bunları konuştuk. Ama benimle birlikte o konuşma mezara gidecek.

Fatma Betül Sayan Kaya çevresine, eğer ifadesi alınırsa ya da mahkemelik olursa her şeyi anlatacağını söylüyormuş. Bu bence biraz da üstü örtülü bir tehdit içeriyor. 'Beni buraya kim soktu? Buraya kim yönlendirdi? Bu işte başka kimler var? İfademi alırlarsa ben bunların hepsini anlatırım' diyormuş konuştuğu insanlara. Şu anda başları yananlar, kendilerini saklayanlara karşı acayip öfke biriktirmiş. Fatma Betül Sayan Kaya da dahil. 'Ben yandım, sizi de yakarım' havasına girmiş. Dolayısıyla o belgeler, o isimler yakın zamanda sızabilir.

Bu paylaşımlardan ilki yandaş Hadi Özışık, diğeri ise Nefes yazarı Deniz Zeyrek’e aitti.

Kaya yanmadı, 18 günlük geçici bir ağlama krizinin parçası oldu sadece.

Şahap Kavcıoğlu'na dokunulamayan, Erişah Arıcan hakkında hiçbir işlem yapılamayan, Hayati Yazıcı'nın olağan şekilde hayatına devam ettiği bir tabloda Kaya'nın payına da en fazla 18 günlük bir tutukluluk düşmüştü işte, hepsi bu.

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