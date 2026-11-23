Fon vurgununda Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına giden süreçte Kavcıoğlu’na işaret eden ilk isimlerden biri AKP’li Savcı Sayan olmuştu.

Sayan bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın ortağı olduğu iddia edilen bir şirketi gündeme getirdi.

Fon soruşturmasında adı geçen ve aracında ölü bulunan Ali Emre Ballı’nın ortağı Mustafa Yazıcı’nın Tarfin Tarım’da da Ballı’nın ortağı olduğu iddiasını gündeme getiren Sayan bu iddianın doğru olup olmadığını sordu.

Sayan paylaşımında şu soruları dile getirdi:

“1. Ali Emre Ballı’nın diğer şirketlerine TMSF tarafından el konulup kayyum atanırken, yüz binlerce çiftçiyi ilgilendiren Tarfin Tarım neden bu sürecin dışında bırakıldı?

2. Şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Memecan’ın yaklaşık üç ay önce istifa ettiği belirtiliyor. Peki bugün bu şirketi kim yönetiyor? Çiftçilerin, bayilerin ve çalışanların karşısında neden bir muhatap yok?

3. Tarfin’in çiftçi senetleri karşılığında borçlandığı faktoring şirketleri icra işlemlerine başlamış yüz binlerce çiftçimizin kapısına haciz memurları mı dayanacak?

4. Şirketin gayriresmî ortakları arasında Mustafa Yazıcı’nın da bulunduğu iddiası doğru mu? Doğruysa bu ortaklık neden resmî kayıtlarda görünmüyor?

5. TMSF, ilgili bakanlıklar ve denetim kurumları bu tehlikenin farkında mı? Çiftçilerimizin traktörlerine, tarlalarına, üretimlerine haciz gelmesini mi bekliyoruz?

6. Fon mağdurlarının sorunlarını henüz çözememişken şimdi de yüz binlerce çiftçimizi, binlerce bayimizi ve şirket çalışanlarını aynı belirsizliğin içine mi sürükleyeceğiz?”

AKP’li Sayan, şirkete kayyım atanması çağrısında bulunduğu paylaşımında “Bu şirketin hukuki ve mali durumu derhâl incelenmeli, yönetim boşluğu giderilmeli, çiftçi senetlerinin akıbeti açıklığa kavuşturulmalıdır. Gerekli hukuki şartlar varsa kayyum atanması dâhil bütün tedbirler gecikmeden değerlendirilmelidir” diye yazdı.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.