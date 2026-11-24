Fon vurgunundan 2 milyar lira elde ettiği ortaya çıktıktan sonra AKP'den ihraç edilen ve cezaevine gönderilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında 19 gün süren tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi. Karar uygulanırsa Kaya cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınacak.

Türkiye Komünist Partisi, Kaya'nın tahliyesi üzerine bir açıklama yayımlayarak fon soruşturmasındaki tablonun halka meydan okumak anlamına geldiğini vurguladı.

Yaşananları fon vurgunuyla sınırlı olmadığının altını çizen açıklamada 19 işçinin ölümüne neden olan HABAŞ patronunun da yalısında ev hapsinde olduğu hatırlatılarak, "Adaleti sağlayacak olan bu adaletsiz düzenin değişmesidir" denildi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Günlerdir kamuoyu ve basında hangi bürokratın hangi siyasetçi ve yakınının fon rezaletinin ne kadar parçası olduğu yazılıp çiziliyor. Güya soruşturmalar açılıp, güya ifadeler alınıyor. Ama günün sonunda adı geçen özellikle AKP iktidarı ile yakınlığı açık önemli görev ve sorumluluk almış isimler için en fazla evinde istirahat zorunluluğu getiriliyor. Bugün son olarak eski AKP’li bakan Fatma Betül Sayan’ın ev hapsi tedbiri ile tahliye edildiği bilgisi basına düştü. AKP yargısı açıkça halkın vicdan ve aklına meydan okuyor ve durumu en az kaza ile nasıl atlatırım uğraşı veriyor.



Memleket kaynaklarının, halkın elindeki avucundaki her kuruşun, işçilerin alın terinin, yaşamlarının bir avuç asalak tarafından sömürüldüğü, yağmalandığı bir düzende yaşıyoruz. Bu düzenin sahipleri, icracıları öldürüyor, yağmalıyor, çalıp çırpıyor ama çoğunlukla cezasız kalıyorlar. İşçilerin kanı elinde olan HABAŞ patronu yalısında, haksız şekilde ve yüzbinlerce insanın mağduriyeti pahasına servet sahibi olan eski vekiller, bürokratlar evlerinde istirahate mecbur bırakılıyor ve buna da adalet diyorlar. Adaleti sağlayacak olan bu adaletsiz düzenin değişmesidir."

Günlerdir kamuoyu ve basında hangi bürokratın hangi siyasetçi ve yakınının fon rezaletinin ne kadar parçası olduğu yazılıp çiziliyor. Güya soruşturmalar açılıp, güya ifadeler alınıyor. Ama günün sonunda adı geçen özellikle AKP iktidarı ile yakınlığı açık önemli görev ve sorumluluk almış isimler için en fazla evinde istirahat zorunluluğu getiriliyor. Bugün son olarak eski AKP’li bakan Fatma Betül Sayan’ın ev hapsi tedbiri ile tahliye edildiği bilgisi basına düştü. AKP yargısı açıkça halkın vicdan ve aklına meydan okuyor ve durumu en az kaza ile nasıl atlatırım uğraşı veriyor. Memleket kaynaklarının, halkın elindeki avucundaki her kuruşun, işçilerin alın terinin, yaşamlarının bir avuç asalak tarafından sömürüldüğü, yağmalandığı bir düzende yaşıyoruz. Bu düzenin sahipleri, icracıları öldürüyor, yağmalıyor, çalıp çırpıyor ama çoğunlukla cezasız kalıyorlar. İşçilerin kanı elinde olan HABAŞ patronu yalısında, haksız şekilde ve yüzbinlerce insanın mağduriyeti pahasına servet sahibi olan eski vekiller, bürokratlar evlerinde istirahate mecbur bırakılıyor ve buna da adalet diyorlar. Adaleti sağlayacak olan bu adaletsiz düzenin değişmesidir. — TKP (@tkpninsesi) November 24, 2026

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