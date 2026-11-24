TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya'nın tahliyesini soruşturmanın kapsamı ve olası sonuçları üzerinden değerlendirdi.

Fon soruşturmasının en çok konuşulan siyasi isminin tahliye edildiğini belirten Okuyan, "Bu büyük hırsızlık organizasyonunun faturasının tek kişiye kesilmesinin hem sınırları hem de büyük riskleri vardı" ifadelerini kullandı.

'Zincirin her halkası diğerlerini tehdit ediyor'

Soruşturmanın yalnızca tek bir isimle sınırlı olmadığını vurgulayan Okuyan, "Bu organizasyonun koparılan her bir halkası zincirin diğer halkalarını da tehdit eder. Fon hırsızlığında zincir hem uzun hem de her bir bakla bayağı iridir" dedi.

"Sonuna kadar gidilecek" söyleminin mevcut sistemin mantığı gereği mümkün olmadığını söyleyen Okuyan, buna rağmen mücadele edilmesi ve baskı kurulması gerektiğini belirtti.

'Kapitalizmde kurallı hırsızlıkla kuralsız olanı ayıramazsınız'

Okuyan, değerlendirmesinde kapitalizmin kendisinin mevcut yapısını da hatırlattı. "Kendisi bir soygun düzeni olan kapitalizmde 'kurallı' hırsızlık ile 'kuralsız' olanı birbirinden ayıramazsınız" diyen Okuyan, bahis skandalına işaret etti.

Fon hırsızlığının en popüler siyasi ismi tahliye edildi. Tahliye edildi çünkü, bu büyük hırsızlık organizasyonunun faturasının tek kişiye kesilmesinin hem sınırları hem de büyük riskleri vardı. Bu organizasyonun koparılan her bir halkası zincirin diğer halkalarını da tehdit eder. Fon hırsızlığında zincir hem uzun hem de her bir bakla bayağı iridir. “Sonuna kadar gidilecek…” sistemin mantığı gereği imkansızdır. Gidilmesi için mücadele edilmeli, baskı kurulmalı ama bu sistemde imkansızlık bilinmelidir. Kendisi bir soygun düzeni olan kapitalizmde “kurallı” hırsızlık ile “kuralsız” olanı birbirinden ayıramazsınız. Bakınız bahis skandalına… — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) November 24, 2026

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