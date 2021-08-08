Yangın belki de en çok onları vurdu: Hayvanlar için neler yapıldı?

Ülkenin dört bir yanında devam eden yangın ağaçlardan sonra en çok onları vurdu. Binlerce hayvan günler süren bu yangınlarda evlerini, yaşamlarını kaybetti. Ancak bu süreçte tıpkı yangınlarla mücadelede olduğu gibi hayvanların hayatta tutunması için de büyük bir dayanışma örneği sergiledi gönüllüler.

Ülkenin birçok noktasından yurttaşlar gönüllü olarak geldikleri yangın bölgelerinde dip köşe yaralı hayvanları aradı, onları hayatta tutmak için ellerinden geleni yaptı.

O isimlerden sadece biri Ömer Atış.

Yangın ülkenin birçok noktasını sardığı anda o da memleketi Tatvan’dan yola çıkarak yangından en çok etkilenen bölgelerden birine, Marmaris’e gelerek Hisarönü’nde çalışmalara katıldı.

HAYTAP temsilcisi Ömer Atış

HAYTAP’ın Tatvan temsilcisi olan Atış, sıkıntılı bir yolcukluk sonunda bu noktaya geldiklerini ve hayvanların tahliyesi noktasında oldukça iyi bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kurdukları sahra hastanesiyle bölgedeki yaralı hayvanları burada topladıklarını, ilk müdahalelerini bu noktada yaptıklarını dile getirdi.

Acil durumu olanları kliniklere gönderdiklerini belirten Atış, sahiplerini bulamadıkları hayvanları tedavilerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları çalışma kapsamında refakat eşliğinde barınaklara gönderdiklerini, sahiplerini buldukları hayvanları ise teslim ettiklerini ifade etti.

Bölgede kimi kötü niyetli insanlara da denk geldiklerini, hayvanların "sahibiyiz” diye çalındığını söyleyen Atış, insanlar canını kurtarmaya çalışırken istenmeyen şeylerin yaşandığına dikkat çekti.

'Durumu kritik olan 300’e yakın hayvana müdahale ettik'

Yaptıkları çalışmalar sonrasında birçok hayvanı sahiplerine kavuşturduklarına işaret eden Atış, sözlerine şöyle devam etti:

“Üç gün önceki kayıtlara göre, durumu kritik olan 300’e yakın hayvana müdahale ettik, ilk yardımda bulunduk. Hayvan ölümlerini engellemek adına doğru yerde ve doğru zamanda müdahaleler yaptık.

Cebinde harçlığı olmayan arkadaşlar belki otostopla gelerek burada gönüllü yardımlarda bulundu. Tablo biraz olumluysa bunu halkımıza borçluyuz. Herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Duyarlı insanlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki insanlar çok iyi insanlar, bize de çok yardım ettiler. Umarım ormanlar artık yanmaz, hayvanları kaybetmeyiz…”

Yangından yaralı olarak kurtarılan kamlumbağalar

Atış’la yangın bölgesini ve hayvanların durumunu konuşurken bir gönüllü, yangın bölgesinden kurtardığı bir kaplumbağa ile geliyor.

Durumu ve kaplumbağayı nerede bulduklarını soruyor ve şu yanıtını alıyoruz:

“Hisarönü, dere yatağında baya saklanmışlar. Dünden beri topluyoruz, 20’yi geçmiştir kurtardığımız ama bir o kadar ölü var maalesef. Hepsi dere yatağında. Aramak isteyen olursa dere yataklarında, bir takım oyuklarda bulabilirler. Bazılarının kabukları kırılmış durumda. Bunu HAYTAP’a teslim ediyoruz, onlar kontrolünü yapıp doğaya bırakacaklar.”