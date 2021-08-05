Köyceğiz'de son durum: Yetkililer yok, Osman abi ve gönüllüler var!

Muğla Köyceğiz’e bağlı Beyobası’nın Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde yangın devam ederken, mahalle merkezi bir tür dayanışma üssüne dönüşmüş durumda.

soL ekibi olarak ziyaret ettiğimiz bölgede gördüğümüz ilk şey yetkililerin olay yerinde olmadığı. Köy halkının oluşturduğu dayanışma noktaları dışında kaymakamlığın küçük bir dayanışma masası bulunuyor. Ancak desteğin ve yangına müdahalenin planlandığı yer burası değil, köylülerin kendi oluşturdukları dayanışma masaları.

Dayanışmanın başında bulunan Beyobası halkından Osman Deviren, bölgedeki son durumu ve neler yaşadıklarını soL’a anlattı.

“Bu yangını söndürmek için ya dağ bitecek ya da mucize olacak" diyor Deviren.

Tüm planlamayı, gönüllerinin nereye gideceğini, ekipmanların teminini planladığını gözlemlediğimiz Deviren, bunun resmi bir görev olmadığını, muhtar tek kaldığı için kendisinin insiyatif aldığını söyledi.

‘Ya orman bitecek ya mucize olacak’

“Ağla’da yangın var, iki gün önce sönen yangın bir daha patlak verdi, buraya gelmesin diye 10 kişilik bir grup gönderdim, artı burada girişte Pınar’da yangın var çok büyük, Çayhisar’da, Kavacık’ta, Sazak’ta yangın var, bu yangın Otmanlar’a doğru devam ediyor, sadece mucize lazım, ya orman bitecek, ya mucize olacak” diyen Deviren, yangına müdahalenin çok zor olduğuna işaret ediyor ve yüzlerce gönüllünün yangına doğru gitmesine rağmen sarp kayalıklar nedeniyle müdahale edilemediği, ancak yangın tabana indiğinde müdahale edilebildiğini söylüyor.

Bölgeye uçak gerektiğini dile getiren Deviren, “Bu şekilde sönme imkanı kesinlikle yok” diyor.

‘350 kilometreden yardım geldi, burada yardım var mı, görüyorsunuz…’

Yetkililerin ne yaptığı, yetkililerden yardım gelip gelmediğine ilişkin sorumuza da yanıt veren Deviren, şöyle konuştu:

"Burada sadece Kızılay’ın bir masası var görüyorsunuz, ben başka bir yetkili görmedim. Zaten 7-8 tane mahalle boşaltıldı. Burada bak ellerim yandı hayvanları tahliye ederken.

Yardım var ama yardım insanların getirdikleri.

Bak şu arkadaş gönüllü, (‘nereden geldin' diye soruyor, ‘Konya’ yanıtı alıyor.) Böyle çok insan var, gelenler, yardım edenler bu insanlar. Dün tırmığa ihtiyaç vardı yangına müdahalede kullanılmak üzere, Facebook’tan bana Kaş’tan ulaştılar, 350 kilometreden yardım geldi, gerisini siz düşünün.

Şunu söyleyeceğim, zor durumdayız, bi afet yaşıyoruz, gözlerim doluyor. Katliamı anlatacak ifade bulamıyorum. Orada hayvanlar var, ağaçlar var, daha fazlasını olmasın diye uğraşıyoruz, 6 gündür buradayım, eve gitmiyorum. Yetkililerden yardım var mı, işte görüyorsunuz.

Gönüllüler elinden geleni yapıyor ama..."

Ülkenin ve bölgenin birçok yerinde yangına müdahale için gönüllüler gelirken, bu isimlerin duraklarından biri de Beyobası olmuş durumda. Osman Deviren bu gönüllülerin gideceği yerleri planlayıp araçlar ayarlayarak bölgeye gönderiyor, gerekli ekipmanları da sağlayarak. Yangını söndürme çalışmalarına destek için Konya'dan gelen bir yurttaş, soL'a yaptığı açıklamada ortada hiçbir yetkilinin olmamasına anlam veremediklerini, tüm yönlendirmeyi bölgede sorumluluk alan köylülerin yaptığını ifade ediyor ve Osman Deviren'i işaret ediyor. Burada yetkililerin olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna işaret eden yurttaş, daha fazla destek ve yetkiliye ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Biraz sonra yanımıza gelen bir gönüllünün "daha fazla Osman abiyi oyalamasanız iyi olur, organizasyon yavaşlıyor" diye beni uyarması buradaki durumu yeterince anlatıyor.