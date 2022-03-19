Ukrayna Savaşı'nda 24. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin 24. gününe girildi.

İki ülkenin müzakere sürecinde ilerleme kaydedildiği açıklansa da henüz somut bir adım atılmış değil.

Öte yandan Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Savaşın 24. gününde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Güncelleme: 23.27

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi başkanı Mihail Mizintsev Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2,7 milyondan fazla Ukraynalının Rusya'ya tahliye edilmesini istediğini söyledi.

Mizintsev, "Günlük izleme sonuçlarına göre, yalnızca son bir gün içinde bu tür 7 bin 223 talep alındı. Toplamda, veritabanımızda Ukrayna'daki 2 bin 093 yerleşim yerinden 2 milyon 711 bin 319 isim ve adres var" dedi.

Güncelleme: 21.50

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Nazilerin Ukrayna’nın birçok yerleşim yerinde Rus askerlerini suçlamak amacıyla kimyasal maddeli provokasyonlar hazırladığını söyledi. Sputnik'in haberine göre Mizintsev, hazırlıkların ABD ve birçok Avrupa ülkesinin yönetiminin doğrudan desteği ile yapıldığını belirtti.

Güncelleme: 21.45

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının durdurulmaması konusunda uyardı ve şimdilik Rusya'ya yeni yaptırım uygulanmaması çağrısında bulundu.

Güncelleme: 21.40

FIFA, Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Güncelleme: 21.10

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının son bir gün içinde Ukrayna’nın 59 askeri tesisini imha ettiğini duyurdu. Konaşenkov, "Şimdiye kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 201 insansız hava aracı (İHA), bin 443 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 147 çok namlulu roketatar sistemi, 564 sahra ve havan topu ile bin 248 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme: 20.40

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın önümüzdeki kış sanayisini desteklemesine ve evleri ısıtmasına izin vermeyecek gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalma riski olduğunu söyledi. Bakan Rusya'ya gaz arzını henüz durduramayacağını belirtti.

'Şimdi ihtiyacımız olan şey Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı'

Güncelleme: 20.05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenskiy ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan şey, iki lider, Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı' dedi.

Güncelleme: 19.40

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin 22 Mart'ta İtalyan milletvekillerine hitaben konuşma yapması beklenirken 5 Yıldız Hareketi ve Lig isimli siyasi partilerden oluşan iktidar koalisyonundan birkaç vekil, "dengeyi sağlamak" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de İtalyan Parlamentosu'nda "duymak" istediklerini söyledi.

Güncelleme: 19.10

Rusya'nın uzay ajansı başkanı Dmitri Rogozin, yaptırımlar çerçevesinde Rusya'yı GPS'ten ayırma olasılığının bulunduğunu söyledi.

'Ukrayna liman yollarına mayın döşedi'

Güncelleme: 18.55

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın operasyonunun başından bu yana Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşediklerini bildirdi.

Güncelleme: 18.44

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda 130'dan fazla madencinin madende mahsur kaldığı duyuruldu. Madenciler daha sonra kurtarıldı.

Güncelleme: 18.08

Bulgaristan'da Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısına destek eylemi düzenlendi. Ülkenin sağcı Canlanma Partisi tarafından düzenlenen miting, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Sofya ziyaretiyle aynı zamana denk geldi.

Güncelleme: 17.40

Adını uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe yazdıran kişiye adanmış Space Foundation'ın, Nisan ayında düzenlenecek Uzay Sempozyumu etkinliği isim değiştirdi. “Yuri'nin Gecesi” adlı etkinlik hakkında ABD'nin Colorado eyaleti merkezli kuruluş yaptığı açıklamada sansür kararını "mevcut dünya olaylarının ışığında" aldığını söyledi. Etkinliğin adı "Uzay Kutlaması: Sıradakini Keşfet" olarak değiştirildi.

Johnson: Putin Ukrayna'dan korkuyordu

Güncelleme: 17.28

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Johnson, Putin için 'Ukrayna'dan korkuyordu, çünkü Ukrayna'da özgür basın ve özgür seçimler vardı' dedi.

Güncelleme: 16.40

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmeyi çok istediklerini ancak korktuklarını fakat Rusya’nın sabrının sonsuz olmadığını ifade etti. Sputnik'in haberine göre Medvedev, Rusya ekonomisinde çöküş yaşanmayacağını, ülkenin eski Sovyetler Birliği bölgelerinde, Çin’de, güneydoğu Asya’da, Afrika’da güvenilir partnerleri olduğunu, bunun büyük bir pazar olduğunu belirtti. Medvedev, görevlerinin yerli üretimi geliştirmek olduğunu ekledi.

Güncelleme: 15.55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Donetsk: 30 gün içinde 55 sivil öldü

Güncelleme: 15.35

Donetsk Halk Cumhuriyeti Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 gün içinde DHC’de 55 sivil öldü, 21’i çocuk 301 kişi yaralandı.

Güncelleme: 15.05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri harekatın güvenlik konularında ve Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü ile ilgili kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umduğunu belirtti.

Güncelleme: 13.10

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre, Rus Korgeneral Andrei Mordvichev, güney Ukrayna'da düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.

Güncelleme: 12.50

NATO Slovakya'ya hava savunma sistemleri gönderecek.

Daha önce Slovak Savunma Bakanı, ülkesinin Sovyet yapımı S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya devredeceğini söylemişti.

Güncelleme: 10.25

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açıkladı: Azak Denizi'ne erişimi kaybettik

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı: ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Kimsenin ABD ile Rusya arasında bir çatışmaya ihtiyacı olmadığını söyleyen Austin, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayacaklarını dile getirdi.

Austin, "ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak" dedi.

Zelenskiy'den Rusya'ya: Görüşme zamanı geldi, konuşma zamanı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaşta gelinen noktaya ilişkin Moskova'ya çağrıda bulundu.

“Artık konuşma zamanı” diyen Zelenskiy, Ukrayna’nın her zaman barış için çözüm önerilerinde bulunduğunu, gecikmeksizin barış ve güvenlik için anlamlı ve dürüst müzakereler istediğini söyledi.

Zelenskiy, “Herkesin, özellikle de Moskova’dakilerin şu anda beni duymasını istiyorum. Görüşmek için zaman geldi, konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğü ve adaleti yeniden tesis etmenin zamanı geldi. Aksi takdirde Rusya’nın uğradığı kayıplar, toparlanmak için birçok neslin geçmesinin gerekeceği bir boyuta ulaşacak” ifadelerini kullandı.

'Hizbullah Ukrayna'ya savaşçı gönderiyor' denilmişti: Nasrallah’tan açıklama geldi

Hizbullah’tan herhangi bir savaşçı veya askeri danışmanın Ukrayna'daki savaş sahasına gitmediğini ifade eden Hizbullah’ın Genel Sekreteri Nasrallah, yayınlanan iddiaların yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü: Çin ne tarafta duracağına karar vermeli

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağlaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarına ilişkin yorum yapmazken, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli" dedi.