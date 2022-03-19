Uzay konferansı Yuri Gagarin'in ismini sildi

Adını uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe yazdıran kişiye adanmış Space Foundation'ın, Nisan ayında düzenlenecek Uzay Sempozyumu etkinliği isim değiştirdi.

“Yuri'nin Gecesi” adlı etkinlik hakkında ABD'nin Colorado eyaleti merkezli kuruluş yaptığı açıklamada sansür kararını "mevcut dünya olaylarının ışığında" aldığını söyledi. Etkinliğin adı "Uzay Kutlaması: Sıradakini Keşfet" olarak değiştirildi.

37. Yıllık Uzay Sempozyumu'na “premium erişim” biletiyle katılmak yaklaşık 3 bin dolara mal oluyor. Sempozyuma dünyanın dört bir yanından yaklaşık 10 bin uzay endüstrisi profesyoneli katılıyor. Vakıf, yeniden adlandırılan etkinliğin odak noktasının "gelecek nesillere yıldızlara ulaşma konusunda ilham verirken uzaydaki insan başarılarını kutlamak" şeklinde aynı kaldığını söylüyor.

Dünya yörüngesinde seyahat etmişti

Gagarin, Nisan 1961'de Vostok 1 kapsülünde Dünya yörüngesinde seyahat etmişti. Ülkenin en yüksek ödülü olan 'Sovyetler Birliği Kahramanı' unvanın sahibi Gagarin Moskova'nın batısındaki küçük bir köyde dünyaya gelmişti. SSCB vatandaşı Yuri Gagarin uçuş eğitmeni olarak görev yaparken 1968'de 34 yaşında öldü.

Gagarin'e dönük anlamsız sansür girişimi Milano'daki bir üniversitenin Fyodor Dostoyevski'nin üzerine bir etkinliği iptal etmesi, Galler'deki Cardiff Filarmoni, Çaykovski programını değiştirmesi gibi örnekleri takiben geldi.

Benzer şekilde Paris'teki Uluslararası Kedi Federasyonu Rus kedilerine yaptırım uygulanması da söz konusu olmuştu.