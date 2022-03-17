Florida Üniversitesi, Karl Marx'ı Rus zannedip ismini sildirdi

Florida Üniversitesi, "Karl Marx Grubu Çalışma Odası" da dahil olmak üzere tarihi şahsiyetlere atıfta bulunan kütüphane çalışma odalarının adlarını değiştirdi. Yerel basının Marx'ın kütüphanede yer almasını hedef göstermesini takiben bu adım geldi.

Karl Marx'ın adı okulun George A. Smathers Kütüphanesi'ndeki bir çalışma odasının kapısının dışında yazılıydı.

Okulun stratejik iletişim direktörü Hessy Fernandez, "Ukrayna'daki ve dünyanın başka yerlerindeki güncel olaylar göz önüne alındığında, 2014 yılında Florida Üniversitesi'nde bir grup çalışma odasına yerleştirilen Karl Marx'ın adının kaldırılmasının uygun olduğuna karar verdik." dedi.

Üniversitenin bu açıklamayı takiben tarihi şahsiyetlere atıfta bulunan tüm isim levhalarını kaldırdığı ve bunun yerine 14 çalışma odasının her birine bir numara vermeyi tercih ettiği bildiriliyor. Diğer çalışma odalarına Ben Franklin, William Shakespeare, F. Scott Fitzgerald, Martin Luther King Jr., Jane Austen ve Mahatma Gandhi gibi isimler verilmişti.

Florida'daki üniversitenin Marx'ı Rus zannetiği için attığı bu adım Ukrayna'daki savaşı takiben Batı'da patlak veren Rusofobik akımın devamı olarak geldi.

Daha önce de Uluslararası Kedi Federasyonu Rusya'da yetiştirilmiş kedilere yaptırım getirirken İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Paolo Nori isimli yazarın Dostoyevski üzerine vereceği dersi iptal etmişti. Bir benzer adım da Netflix'ten Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurma şeklinde gelmişti.

Bilimsel sosyalizmin kurucularından olan Alman filozof Marx, ekonomi politik eleştirmeni, iktisatçı, tarihçi, sosyolog, politik teorisyen, gazeteci olarak da biliniyor.