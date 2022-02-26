ABD ve Kanada'da Rusya'yı votka dökerek protesto ettiler

ABD ve Kanada'daki bazı tekel bayileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için votka satışını durdurdu.

Kanada'nın Ontario kentinde Eyalet Maliye Bakanı Peter Bethlenfalvy, İçki Kontrol Kurulu'na mağazaların Rus votkasını ve diğer alkollü ürünleri kaldırmasını emretti.

Bethlenfalvy, "Ontario, Rus hükümetinin Ukrayna halkına karşı saldırgan eylemini kınamak için Kanada'nın müttefiklerine katılıyor ve federal hükümetin Rus hükümetine yaptırım uygulama çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

İl genelinde yaklaşık 700 mağazadan Rus votkaları raflardan kaldırılacak.

Ontario Liberal Parti Başkanı Steven Del Duca'ysa "Ontario ve İçki Kontrol Kurulu, Putin'in müşterisi olmaya devam ederken gerçekten Ukrayna'nın yanında olduğunu söyleyemez" dedi.

British Columbia Başbakan Yardımcısı Mike Farnworth da Rus içkisi ithalatını durdurduğunu söyledi.

ABD'de, Kansas eyaletinin Wichita'daki Jacob Liquor Exchange adlı tekel bayinin sahibiyse elindeki votka şişelerini yere döktü.

Mağazanın ortağı Jamie Stratton, Wichita'da KSNW-TV'ye verdiği demeçte, "Bu küçük olabilir, ancak her küçük şey bir fark yaratır" dedi.

Portland'ın Oregon kentindeyse Bend'deki bir barın sahibi tüm votkaları dökerken bir videosunu paylaştı. Pine Tavern'in sahibi Bill McCormick KTVZ'ye verdiği demeçte, "Rusya sanki 1939'daymış gibi davranıyor ve Ukrayna'daki tüm gücüyle Avrupa'ya giriyor" dedi.

İşletme sahibi döktüğü vodka yüzünden birkaç yüz dolar kaybedeceğini söyledi ama protestonun kendisi için buna değdiğini ekledi.