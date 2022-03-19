Donetsk: Ukrayna'nın bombardımanı sonucu 130'dan fazla madenci mahsur kaldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda 130'dan fazla madencinin madende mahsur kaldığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Donetsk Halk Cumhuriyeti Kömür ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çelyuskintsev ve Skoçinskiy madenlerinin Ukrayna birlikleri tarafından bombalanması sonucunda 130’dan fazla madencinin mahsur kaldığı belirtildi.

Sputnik'teki habere göre açıklamada, “19 Mart’ta Ukrayna silahlı oluşumlarının bombardımanı sonucunda Çelyuskintsev madeni (ana havalandırma fanı hariç) ve Donetsk Kömür Enerjisi Şirketi'ne ait Skoçinskiy madeninin 2. batı havalandırma şaftının elektrikleri kesildi” denildi.

Çelyuskintsev madeninde 47, Skoçinskiy madeninde ise 85 madencinin bulunduğu belirtildi.

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