Güncelleniyor | Ukrayna Savaşı'nda 24. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin 24. gününe girildi.

İki ülkenin müzakere sürecinde ilerleme kaydedildiği açıklansa da henüz somut bir adım atılmış değil.

Öte yandan Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Savaşın 24. gününde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Güncelleme: 10.25

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açıkladı: Azak Denizi'ne erişimi kaybettik

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı: ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Kimsenin ABD ile Rusya arasında bir çatışmaya ihtiyacı olmadığını söyleyen Austin, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayacaklarını dile getirdi.

Austin, "ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak" dedi.

Zelenskiy'den Rusya'ya: Görüşme zamanı geldi, konuşma zamanı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaşta gelinen noktaya ilişkin Moskova'ya çağrıda bulundu.

“Artık konuşma zamanı” diyen Zelenskiy, Ukrayna’nın her zaman barış için çözüm önerilerinde bulunduğunu, gecikmeksizin barış ve güvenlik için anlamlı ve dürüst müzakereler istediğini söyledi.

Zelenskiy, “Herkesin, özellikle de Moskova’dakilerin şu anda beni duymasını istiyorum. Görüşmek için zaman geldi, konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğü ve adaleti yeniden tesis etmenin zamanı geldi. Aksi takdirde Rusya’nın uğradığı kayıplar, toparlanmak için birçok neslin geçmesinin gerekeceği bir boyuta ulaşacak” ifadelerini kullandı.

'Hizbullah Ukrayna'ya savaşçı gönderiyor' denilmişti: Nasrallah’tan açıklama geldi

Hizbullah’tan herhangi bir savaşçı veya askeri danışmanın Ukrayna'daki savaş sahasına gitmediğini ifade eden Hizbullah’ın Genel Sekreteri Nasrallah, yayınlanan iddiaların yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü: Çin ne tarafta duracağına karar vermeli

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağlaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarına ilişkin yorum yapmazken, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli" dedi.