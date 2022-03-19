Almanya Ekonomi Bakanı: Önümüzdeki kış gaz kıtlığıyla boğuşabiliriz

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın önümüzdeki kış sanayisini desteklemesine ve evleri ısıtmasına izin vermeyecek gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalma riski olduğunu söyledi. Bakan Rusya'ya gaz arzını henüz durduramayacağını belirtti.

Almanya menşeli Deutschlandfunk'a konuşan Habeck, "Bu, önümüzdeki kışa kadar daha fazla gaz alamazsak ve Rusya'dan gelen tedarik kesintiye uğrarsa, evlerimizi ısıtacak ve sanayiyi destekleyecek yeterli gazımız olmayacağı anlamına geliyor" dedi. Gazın esas olarak tedarik zincirinin başlangıcında kullanıldığını söyleyen Bakan, bu nedenle herhangi bir kesintinin "domino etkisine" neden olabileceğini de sözlerine ekledi.

Almanya, Ukrayna'daki savaş sırasında Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtulmak için enerji arz kaynaklarını çeşitlendirme niyetini açıkladı. Şu anda Rusya, Almanya'ya sözleşmeli olarak kömür, petrol ve gaz tedarik etmeye devam ediyor.