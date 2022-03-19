FIFA'dan Ukrayna'ya 1 milyon dolar yardım

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna Futbol Federasyonu'na tıbbi malzeme gönderdiğini ve FIFA Vakfı'na Ukrayna'daki insani yardım için 1 milyon dolar tahsis ettiğini söyledi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talebin ardından, ilk yardım tıbbi kitlerinin ilk sevkiyatı, en acil ihtiyaçları karşılamak için şimdiden karayoluyla Ukrayna'ya nakledildi" dedi.

FIFA ayrıca Rusya'daki yabancı oyuncular için özel bir transfer penceresi açacağını da söyledi.

3,3 milyondan fazla kişi şimdiden Ukrayna'yı terk etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki sağlık tesislerine yapılan ve 12 kişinin ölümüne ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu düzinelerce kişinin yaralanmasına neden olan 43 saldırıyı doğruladığını söyledi.