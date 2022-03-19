İbrahim Kalın: Şimdi ihtiyacımız olan şey Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, hem Rusya hem de Ukrayna'yla iletişim kanallarını açık tuttuğunu ve iki ülke liderlerini bir araya getirmeye hazır olduğunu söyledi. Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, iki lider, Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı" ifadelerini kullandı.

Katar menşeli El Cezire'ye konuşan Kalın, Rusya-Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya "Hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenskiy ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz" cevabını verdi.

Kalın, öte yandan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması için Moskova'ya ve Ukrayna'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gittiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Moskova'ya son zamanlarda giden birkaç dışişleri bakanından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında Donbass ve Kırım'ın pozisyonu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu da belirtti.

Kalın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesini sağlama konusunda hazır olduklarını ifade ederek, taraflar arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin teknik düzeyde gerçekleştiğini söyledi. Siyasi düzeyde ilk toplantının Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) yapıldığını söyleyen Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, iki lider, Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı" dedi.