Johnson: Putin, Ukrayna modelinin Rusya üzerindeki etkisinden korktu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti Bahar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu söyleyen Johnson, "Ukrayna halkının yanındayız ve kalbimiz onlarla birlikte. Ukrayna'nın kahramanca direnişinin sürdüğü her gün, Putin'in feci bir hata yaptığı açıkça ortada" dedi.
Rusya'nın "Ukrayna örneğinden ve itiraza yer olmayan sisteminin kınanmasından korktuğu" için Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlediğini iddia eden Johnson'ın konuşması şöyle: