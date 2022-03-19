Johnson: Putin, Ukrayna modelinin Rusya üzerindeki etkisinden korktu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti Bahar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu söyleyen Johnson, "Ukrayna halkının yanındayız ve kalbimiz onlarla birlikte. Ukrayna'nın kahramanca direnişinin sürdüğü her gün, Putin'in feci bir hata yaptığı açıkça ortada" dedi.

Rusya'nın "Ukrayna örneğinden ve itiraza yer olmayan sisteminin kınanmasından korktuğu" için Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlediğini iddia eden Johnson'ın konuşması şöyle:

"Neden Putin tamamen masum bu ülkeyi işgal etmeye karar verdi? Çünkü, Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılacağına inanmıyordu. Ukrayna topraklarına füze yerleştirme planı olmadığını gayet iyi biliyordu. Rus halkının kökeni hakkında yazdığı yarı mistik saçmalığa gerçekten inanmıyordu. Bence tamamen farklı bir nedenden dolayı Ukrayna'dan korkuyordu. Bunu yaptı, çünkü Ukrayna'da özgür basın ve özgür seçimler vardı.

Putin, Ukrayna'nın özgürlük, demokrasi ve açık pazarlara doğru ilerlediği her yıl, Ukrayna örneğinden ve kendisinin itiraza yer olmayan sisteminin kınanmasından korkuyordu. Çünkü Putin'in Rusya'sında sadece işgale işgal dediğin için 15 yıl hapis cezası alıyorsun ve bir seçimde Putin'e karşı çıkarsan ya zehirleniyorsun ya da vuruluyorsun. Putin, tam olarak Ukrayna ve Rusya'nın tarihsel olarak çok yakın oldukları için bu Ukrayna modelinin kendisi ve Rusya üzerindeki etkisinden korktu." (İHA)