Tuchel'den Johnson'a tepki: Parlamentoda tartışılacak en önemli konular bunlar mı?

İngiltere hükümetinin Roman Abramoviç'in ülkedeki varlıklarını dondurması sonrası sahibi olduğu İngiliz kulübü Chelsea oldukça zor günler geçiriyor.

Maça gidecek otobüs için yakıt almakta dahi zorlanan kulübün ürün ve bilet satışı yasaklandı, yeni sözleşme imzalaması da yasaklandı.

Kulüp maçlara oyuncuların yolculuk ücretlerini ödemesiyle çıkacakken, Chelsea menajeri Tuchel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tuchel, Başbakan Boris Johnson'ın kulübe ilişkin yaptırım kararları ve açıklamalarına tepki gösterirken, “Parlamentoda tartışılacak en önemli konular bunlar mı bilmiyorum. Eğer öyleyse belki de tartışmanın öncelikleri hakkında endişelenmemiz gerekir" dedi.