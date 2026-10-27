Mekke Anlaşması komisyondan geçti: AKP Türkiye’yi Yemen savaşına sürüklüyor

Türkiye’yi Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı yürüttüğü savaşın parçası haline getirebilecek Mekke Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, Genel Kurul’da görüşülecek.

AKP iktidarı anlaşmayı “ortak savunma” ve “caydırıcılık” söylemiyle savunuyor. Ancak Mekke İttifakı kapsamında atılan adımlar, Türkiye’nin yalnızca olası bir saldırıya karşı savunma yükümlülüğü üstlenmediğini, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri hedefleri doğrultusunda da harekete geçirilmek istendiğini gösteriyor.

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Suudi Arabistan’a askeri güç konuşlandırma kararı

Mekke Anlaşması’nın tehlikesi, yalnızca metninde yer alan karşılıklı savunma taahhüdünden kaynaklanmıyor. İttifakın fiilen hangi amaçlarla işletildiği de önemli.

5 Ekim’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplanan Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan’a askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Karar, Suudi Arabistan’ın Yemen’de Ensarullah’a karşı saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde alındı. Böylece ittifakın askeri kapasitesinin, Yemen’deki çatışmanın taraflarından biri olan Riyad yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda devreye sokulması gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın bazı teknik askeri ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söylemişti.

'Savunma ittifakı' Yemen’e saldırının parçası olabilir

İktidarın Mekke İttifakı’nı yalnızca savunma amaçlı bir yapı olarak sunması, sahadaki gelişmelerle de çelişiyor.

Fidan, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada anlaşmanın Türkiye’nin başka bir ülkeye saldırmak amacıyla asker göndermesini gerektirmeyeceğini savundu. Ancak aynı dönemde Suudi Arabistan’a askeri güç ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması kararı alınmıştı. Ayrıca Pakistan’ın Suudi Arabistan’a gönderdiği savaş uçaklarının Yemen’de Ensarullah’a yönelik saldırılarda kullanıldığı basına yansıdı.

Bu gelişmeler, “savunma” adı altında kurulan ittifakın askeri sonuçlarının yalnızca tarafların kendi topraklarını korumakla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor.

Anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırının diğerlerine de yapılmış sayılmasını öngörüyor. Tarafların silahlı kuvvetleri arasında koordinasyonun artırılması, savunma sanayisi işbirliği ve gerektiğinde askeri imkanların konuşlandırılması da mekanizmanın parçaları arasında.

Anlaşmanın hangi koşullarda ve nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizlikler de Türkiye’nin üstlenebileceği yükümlülüklerin sınırlarını tartışmalı hale getiriyor.

Türkiye hangi savaşın tarafı yapılmak isteniyor?

Suudi Arabistan, 2015’ten itibaren Yemen’de Ensarullah’a karşı yürüttüğü askeri müdahaleyle ülkenin yıllarca süren savaş, yıkım ve ağır insani krizle karşı karşıya kalmasında başlıca aktörlerden biri oldu. Bugün Mekke İttifakı üzerinden Riyad’a askeri destek sağlanmasının gündeme gelmesi, Türkiye’nin bu çatışmaya dahil edilmesi tehlikesini büyütüyor.

Yemen’e yönelik saldırılar yalnızca Suudi Arabistan’ın güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. ABD’nin bölgedeki çıkarları ve İsrail’le kurulan askeri ilişkiler de bu tablonun bir parçası.

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