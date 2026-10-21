TKP Ankara’dan Mekke Anlaşması’na karşı eylem: 'Bu ülkenin gençlerini Suudi petrolleri için öldüremezsiniz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Türkiye’yi Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşına sürükleyebileceği uyarısında bulunduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na karşı Sakarya Meydanı’nda bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde, anlaşmanın Meclis’te onaylanmasına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Teklifin en çok tartışılan ikinci maddesi, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı ya da askerî saldırganlığın tüm taraflara yönelik saldırı sayılmasını öngörüyor.

TKP, eylem öncesinde milletvekillerine açık mektup göndererek anlaşmanın Türkiye’yi Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Parti, ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda hareket eden Suudi Arabistan yönetimine destek vermenin halkın çıkarına olmadığını belirterek anlaşmanın Meclis’te onaylanmasına karşı çıkacağını duyurmuştu.

'Bu ülkenin halkı Suudiler için ölmeyecek'

Sakarya Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, eylemin yurtseverlerin ve ülkenin yoksul halkının çıkarlarını savunanların buluşması olduğunu söyledi. Türkiye’nin ABD, Suudi Arabistan ve İsrail’in savaş planlarının parçası hâline getirilmesine karşı çıktıklarını belirten Arikan, “Bu ülke satılık değil; memleketimizi birileri gibi çek defterleriyle, cebimizdeki parayla değil, yürekten seviyoruz. Biz bu memleketin yoksul halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Türkiye’yi savaşa sürükleyebileceğini vurgulayan Arikan, kararın arkasında duranlara açıkça konuşma çağrısı yaptı. Arikan, “Bu memleketin halkının karşısına cesurca çıkıp ‘Biz bu ülkenin gençlerini Suudiler için öldüreceğiz’ desinler. ‘Biz bu ülkenin yurttaşlarının kanlarını İsrail için akıtacağız’ desinler. Ama ikiyüzlüce değil, cesurca karşımıza çıkıp söylesinler” dedi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Meclis’te tartışılmadan uygulamaya geçirilmeye çalışıldığını ifade eden Arikan, anlaşma kapsamında Türkiye’nin askerî sorumluluklar üstlenmesinin olası sonuçlarına dikkat çekti. Türkiye’nin Genelkurmay Başkanı’nın Riyad’a gönderildiğini söyleyen Arikan, “Bu ülkenin askerini, halkını savaşa sokmak için Meclis kararı almaya bile ihtiyaç duymadılar. Oysa çok iyi biliyorlar ki Meclis kararı olmadan bu savaşı ilan edemezler” ifadelerini kullandı.

TKP MK Üyesi Ali Ufuk Arikan

‘Bu ülkenin halkı gidip Yemen halkını mı öldürecek?’

İktidarın anlaşmanın “İsrail’in planlarını bozacağı” yönündeki açıklamalarını eleştiren Arikan, Yemen halkının Filistin’e verdiği desteği hatırlattı. Arikan, “Filistin direnişi meydanda! Sizin saldırdığınız o Yemen halkı, Filistin için can veriyor, binlerce kişi öldü! Bu ülkenin halkı gidip Yemen halkını mı öldürecek? Şimdi Filistin için savaşan, yurttaşlarını kaybeden bir halkın üzerine mi bomba yağdıracaksınız?” diye sordu.

Anlaşmanın 10 yıl boyunca bozulamayacağı yönündeki iddialara da değinen Arikan, Türkiye’nin geleceğinin başka ülkelerin çıkarlarına bağlanmasına karşı çıktı. Arikan, “Hangi cüretle, hangi hakla, hangi hukukla siz bu memleketin geleceğine, 10 yılına ipotek koyabileceğiniz fikrine nereden kapıldınız? Suudilerin, İsrail’in, Trump’ın çıkarları için ülkeye ipotek koyabileceğinizi nasıl düşünürsünüz?” dedi.

Türkiye’nin Yemen’e yönelik olası bir askerî müdahaleye dahil edilmesinin arkasında Yeni Osmanlıcı hedeflerin bulunduğunu vurgulayan Arikan, bir tarafta İsrail, ABD ve Suudi Arabistan’ın, diğer tarafta ise kendi topraklarını ve yaşamlarını savunan halkların yer aldığını söyledi.

'Bu bir onur sınavıdır'

Arikan, Türkiye’nin emekçilerinin ve gençlerinin başka ülkelerin çıkarları uğruna savaşa gönderilmesine karşı çıkacaklarını belirterek, “Bu ülkenin gençlerini Suudi petrolleri için öldüremezsiniz. Bizim ülkemiz Netanyahu’yla, Trump’la, Suudi kralıyla aynı safta mı yer alacak?” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ilişkin açıklamalarına da değinen Arikan, “Bu ülke, senin görüştüğün o isimlerden ibaret değil! Bu memleketin tarihinde 6. Filo’yu denize dökenler var! Bu ülkenin tarihinde memleketin toprağına, taşına sahip çıkan devrimciler var, komünistler var, yurtseverler var, Cumhuriyetçiler var!” dedi.

TKP’nin milletvekillerine gönderdiği açık mektubu da hatırlatan Arikan, anlaşmanın Meclis’te görüşülmesi sırasında milletvekillerinin tutumlarının belirleyici olacağını söyledi. Arikan, “Her fırsatta en cesur, en devrimci, Filistin halkının en büyük destekçisi rolünü oynarlar. İkiyüzlülüğü bırakın, Meclis’te sınanacaksınız!” dedi.

Arikan, konuşmasını milletvekillerine yaptığı çağrıyla tamamladı: “Çıkın o Meclis kürsüsüne ve ‘Bu ülkenin işgalcilere, katillere feda edecek bir tek genci bile yok!’ deyin. Bu bir onur sınavıdır. Siz o onur sınavından geçemeyebilirsiniz ama göreceksiniz; bu ülkenin halkı bu onur sınavından alnının akıyla geçecek!”

İsrail askeri olmayacağız! ABD askeri olmayacağız! Polisin engelleme çabasına rağmen yürüyüşümüz başladı. Ankara'dan uyarıyoruz: Ülkeyi sürükleyeceğiniz Yemen macerası en büyük suçunuz olarak tarihe yazılmasın. @AnkaraTKP https://t.co/U0xLDCdnno — TKP (@tkpninsesi) October 21, 2026

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