CHP Mekke'ye nasıl 'evet' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan peşin destek, vekillerden suskun bekleyiş, Komisyon'da AKP'ye güven

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı onaylamaya ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alındı.

Anlaşma, taraflardan birine yönelik silahlı saldırıyı üçüne birden yapılmış sayıyor. Metne göre taraflar, saldırıya uğrayan ülkeye askeri imkan ve kabiliyetler dahil, ellerindeki yardım olanaklarının tamamıyla destek verecek.

Teklife göre ülkeler, anlaşmadan ilk 10 yıl çekilemeyecek. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmaları nedeniyle anlaşma, Türkiye'nin bu savaşa çekilebileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

AKP, MHP ve CHP'nin oylarıyla anlaşma komisyondan geçti.

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Kılıçdaroğlu ‘Evet’ dedi, vekiller komisyonu işaret etti, tereddütler silindi gitti

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gaziantep ziyareti sırasında anlaşmaya "evet" oyu vereceklerini söylediğini aktarmıştı. Kılıçdaroğlu 20 Ekim'deki grup toplantısında ise "Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak karşı çıkarız" demişti. Bolu'daki bir konuşmasında da anlaşmanın tam metnini ve Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülükleri sormuş, "Biz bilmiyoruz" demişti.

Genel Kurul'da oy kullanacak vekillerin tutumunu öğrenmek için soL Haber, CHP'li bazı vekillere komisyon kararı öncesinde ulaştı. Vekiller Kılıçdaroğlu’nun “evet” çıkışından bahsetmedi, komisyon sonucunu bekleyeceklerini belirtti.

Konuştuğumuz isimlerin büyük bir çoğunluğu parti disiplini çerçevesinde Dışişleri Komisyon üyelerinin çizeceği tablodan önce konuşmayı ve fikir beyan etmeyi doğru bulmayıp önergelerin komisyonda yerine getirilip getirilmeyeceğini takip edeceklerini ve tutumlarını buna göre belirleyeceklerini vurguladı. Bir diğer grup ise komisyon üyesi de olmadıklarının altını çizerek olaydan geniş çapta haberdar olmalarına karşın çok da bilgi sahibi olmadıklarını belirterek yine Genel Kurul öncesinde Komisyon'dan çıkacak sonucun belirleyen olacağının altını çizdi.

Öte yandan konuştuğumuz vekillerin hiçbiri "Genel Başkanımız 'evet' dedi" demedi, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması yokmuş gibi davranıldı.

Genel Merkeze bağlı CHP Dış Politika Kurulu'nun raporuna göre parti teklifin 2., 5. ve 16. maddeleriyle ilgili tereddütlere sahip. Taslağın TBMM’ye sunularak içeriğinin açıklık kazandırılmasından memnun olduklarının belirtildiği raporda başka bir şerh veya tereddüt yoktu.

Öte yandan bugün gün içerisinde Meclis'te basın toplantısı yapan Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç da konuşmasında "Biz bu anlaşmanın taşıdığı imkanları da elbette görüyoruz ama beraberinde getirebileceği riskleri de görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın taşıdığı imkanların ne olduğuna değinmedi.

TBMM Dışişleri Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oğuz Kaan Salıcı: Dışişleri Bakanlığı veriyor size yanıtı, herhangi bir kişi vermiyor

CHP'nin komisyondaki tutumuna ilişkin konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ortada bir tehdit algısı bulunmadığını, asker gönderme ihtimalinin olmadığını ve anlaşmanın "güvenlik" sebebiyle yapıldığını savundu.

Kamuoyunun taşıdığı kaygı ve endişelere yönelik sorular sorduğunu dile getiren Salıcı, "evet" deme kararlarının altında yatan sebebi şu sözlerle açıkladı:

"Bir ortak tehdit algısı yok. Bu anlaşmanın tehdit ettiği herhangi bir ülke yok. Kamuoyunda tartışılan şekliyle söyleyeyim, İran ile Türkiye karşı karşıya gelir mi ya da bir çatışma ortamına girer mi şeklinde bir kaygı var kamuoyunda. Diğer taraftan anlaşmaya doğrudan karşı çıkan bir bölge ülkesi yok. Yani Pakistan ile Hindistan arasında gergin bir ilişki var, Hindistan’ın doğrudan karşı çıkışı yok. İsrail’in bölgede birçok ülkeyle sorunu var, İsrail’in doğrudan karşı çıkışı yok. Bu anlaşmayı kendisine tehdit olarak algılayan bir ülke olmadığını ifade ettiler."

Yemen halkının bu duruma böyle bakmadığının hatırlatılması üzerine ise Salıcı, bu konunun komisyonda sorulduğunu belirterek, "'Yemen’e veya Suudi Arabistan’a Türkiye’nin asker göndermesi bu anlaşmanın yükümlülüğü mü' diye soruldu. Bugün itibarıyla Suudi Arabistan’a ve Yemen’e asker gönderme gibi bir durum yok. O anlaşmaya, Yemen ya da Husiler üzerinden Suudi Arabistan arasındaki çatışma üzerinden bir anlaşma olarak bakılmıyor. Yani ortak bir tehdit algısı yok" yanıtını verdi.

Anlaşmadaki 10 yıllık bağlayıcılık maddesinin bu tür anlaşmalar için geçerli olduğunun kendilerine aktarıldığını söyleyen Salıcı, yöneltilen "Neden böyle bir şeye ihtiyacı var Türkiye’nin? Siz ikna oldunuz mu yanıtlarına" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dışişleri Bakanlığı veriyor size yanıtı, herhangi bir kişi vermiyor. Gazeteci, akademisyen, yorumcu değil yanıtı veren. Üç ülkenin ortak karar verdikleri bir tehdit algısı yok. Bunu açıklıkla ifade ettiler. Diğer ülkelerin yapmış olduğu açıklamalar da bunu teyit ediyor. İran’ın 10 Ağustos tarihli açıklamasına bakarsanız, bu konuyu bir tehdit algısı olarak görmediklerini söylüyorlar. İbrahim Kalın’ın da katıldığı dünkü görüşmede de bir tehdit algısı çıkmadı. Dolayısıyla bu bölgede tehdit algısı üzerinden baktığınızda söz konusu olabilecek ülkelerden birisi İran, bir tanesi Husiler, bir diğeri İsrail ve Hindistan. Tehdit algısı olmadığını açıklıkla ifade ettiler."

Bir tehdit yoksa ortak savunmaya hangi sebeple ihtiyaç duyulduğuna dair Salıcı, "Güvenlik. Dışişleri ve Savunma yetkilileri öyle bakmıyorlar" dedi.

Son olarak Genel Kurul'daki oy iradesine ilişkin değerlendirme yapan Salıcı, "Genel Kurul’a ne zaman gelecek, hangi arkadaşlarımız olacak bilmiyoruz. Grup kendi içerisinde bir değerlendirme yapacaktır ama muhtemelen komisyondaki tavrımızla uyumlu olacaktır" diyerek CHP'nin "evet" tutumunun devam edeceğini belirtti.

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