TBMM’nin içine düştüğü içler acısı durum: Mekke Anlaşması skandalları sürüyor

AKP, Meclis’i dikkate almadan attığı Mekke Anlaşması adımlarına devam ediyor.

Anlaşma daha Meclis gündemine dahi girmeden ülkenin Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Riyad’a giderek Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları ile bir araya gelip olası askeri operasyonları değerlendirmişti.

Bundan tam bir ay önce.

Ülkeyi savaşa sokabilecek bir anlaşmanın Meclis gündemine gelmesi gerektiğini bilen AKP iktidarı, Meclis’i o kadar işlevsiz hale getirdi ki, sadece Erdoğan’ın altında imzası bulunan bir belge üzerinden, Meclis’i tanımayarak bu adımı atmıştı.

Şimdi de dün Mekke Anlaşması’nın parçası olan isimler, emperyalizmin planları doğrultusunda İran’ı ABD ve İsrail’e boyun eğmeye ikna etmek için Tahran’a ziyarette bulundular.

İran cephesinden temkinlilikle karşılanan bu görüşmeye ülkemiz, Mekke Anlaşması’nın ortaklarından biri olarak katıldı.

Oysa söz konusu anlaşma daha bugün Meclis gündemine gelecek.

Yani Türkiye, henüz resmen parçası olmadığı bir anlaşmanın tarafı olarak savaş planları yapılan toplantılara katılıyor, bölge ülkelerini ABD planları doğrultusunda hareket etmeye çağıracak işlere imza atıyor.

İbrahim Kalın adımı ne anlama geliyor?

Dünkü toplantıya Türkiye adına AKP iktidarının en kritik isimlerinden biri olan, MİT Başkanı İbrahim katıldı.

Kalın, ülkenin parçası olmadığı bir anlaşma kapsamında, hangi yetkiyle bu toplantıya katıldı belirsiz.

Üstelik Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile katıldığı toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir katıldı.

Yani toplantıya MİT düzeyinde katılım göstermenin nedeni de belirsiz.

Burada akla gelen ilk başlıklardan biri yine AKP içi kriz iddiaları.

Türkiye’nin dış politikası başlığında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın arasında görüş farklılıkları olduğu iddiaları varken, bu toplantıya Fidan ya da diğer ülkeler gibi savunma bakanlığı düzeyinde bir katılımın olmaması ayrı bir tartışma konusu.

soL Haber, ülkemizi savaşa sürükleyebilecek Mekke Anlaşması'na karşı gerçekleri yazmaya devam ediyor. Bu haberlere destek ve güç vermek isteyen tüm okurlarımızı abone olmaya çağırıyoruz.

Meclis bugün neyi görüşecek?

Söz konusu düzenleme bugün Meclis’teki Dışişleri Komisyonu'nun gündemine girecek.

Anlaşmanın içeriği daha önce basına yansımış, üç ülke arasında, NATO’nun beşinci maddesine benzer bir mutabakat sağlanmak istendiği görülmüştü.

Yani bu ülkelerden birine saldırı olursa, söz konusu saldırı tüm ilgili ülkelere yapılmış sayılacak ve “her türlü önlem ve destek” masaya gelecek.

Suudi Arabistan’ın halihazırda Yemen halkına yönelik saldırıları ve sürdürdüğü katliamlar ortadayken, ülkemiz bu anlaşma kapsamında bu savaşın hızlıca parçası haline gelebilecek.

Üstelik AKP iktidarının sunduğu teklife göre, söz konusu anlaşmadan 10 yıl boyunca çıkılamayacak.

Sokakta tek bir karşı çıkış oldu

Söz konusu anlaşmaya ilişkin Meclis’teki partilerin alacağı tutum bugün büyük oranda netleşecek.

Ancak şu ana kadar ilgili partilerin, yani Meclis’te grubu bulunan partilerin ciddi bir karşı direnç oluşturmak adına hamle yapmaması dikkat çekici.

İşin sokak ve açıklama boyutunda çalışmalar yürüten ve AKP’nin Yeni Osmanlıcı heveslerinin ülkeyi savaşa sürüklemek üzere olduğuna işaret eden Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara’da ses getiren bir eylem yapmıştı.

Eylemde “İsrail’in, ABD’nin ve Suudilerin askeri olmayacağız” denilirken, ülkemizin gençlerinin Suudilerin çıkarları için ölüme gönderilemeyeceği, Yemen halkının kanını akıtmayacağı ifade edilmişti.

TKP, bu eylem dışında Meclis’teki tüm vekillere hitaben bir mektup yayımlamış, ülkeyi bu savaşın parçası yapacak bir karardan uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

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