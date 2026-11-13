İşçiler mezarda, HABAŞ'ın patronu yalısında: Garajdaki lüks koleksiyonunda 40 milyon dolarlık araç var

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da yaşanan patlamada 18 işçi hayatını kaybetti.

Çelikhanedeki işçilerden Barış Güney'den ise haber alınamıyor, 30 yaşındaki işçi hâlâ kayıp olarak aranıyor. Patlamanın tavan vincinin ark ocağına düşmesi ve doğalgaz ile oksijen borularının kopmasıyla meydana geldiği bildirildi.

Soruşturmada fabrika müdürü, işveren vekilleri, idari müdür, çelikhane müdürü, şefler ve mühendislerin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İşçi katliamının karşılığı: Yalıda ev 'hapsi'

Evrensel'in haberine göre Başaran, ev hapsini yüzlerce milyon liralık mülklerinde geçirebilecek.

İstanbul'un iki yakasında, Sarıyer'de Gazioğlu Yalısı ve Beykoz'da isimsiz bir yalı olmak üzere en az iki yalısı var. Kartal ve İzmir'de birer evi, Bodrum'da 7 bin 316 metrekare araziye kurulu bir villası bulunuyor. Başaran'ın ayrıca Kanlıca'da da bir yalı satın aldığı belirtiliyor.

Patlamada ölen Kaan Özçelik'in araba hayali yok oldu, patron Başaran’ın lüks araba koleksiyonu garajında

Patlamada yaşamını yitiren 25 yaşındaki mühendis Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, ağabeyinin bir araba istediğini ama bütçesinin yetmeyeceğini bildiği için bir motor düşlediğini anlatmıştı.

40 bin TL maaş alan Kadir Kaan Özçelik 3 aylık HABAŞ geçmişinde iki patlama, bir de iş kazası geçirdi. Patlamalardan birinde başka bir işçi öldü, Kadir Kaan Özçelik'in iş kazasında elleri yandı ama patron sıkıntı çıkarır diye “iş kazası” diye geçmedi, baskı nedeniyle şikayetçi olamadı. Son patlamaday da canından oldu.

Patron Başaran’ın oturduğu yalılar, koleksiyonunu yaptığı milyon dolarlık arabalarda işçilerin canı, kanı, emeği var.

HABAŞ’ın işçi düşmanı sicilini unutmuyoruz, unutturmayacağız. Gerçekleri takip etmek için soL’a abone ol.

Sabah'ta yer alan habere göre işçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptıran Başaran'ın koleksiyonda 80'den fazla araç var.

Ferrari uzmanı Michael Sheehan'ın "lüks otomobil koleksiyonerleri" listesinde de yer aldığı belirtilen Başaran'ın koleksiyonundaki araçların toplam piyasa değerinin 40 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Koleksiyonda şu araçlar öne çıkıyor:

McLaren F1: Müzayedelerde 20-25 milyon dolara satılıyor.

Ferrari 288 GTO: Tahmini değeri 3,5-4,5 milyon dolar.

Ferrari Enzo: Tahmini değeri 3,5-4,5 milyon dolar.

Ferrari F50: Tahmini değeri 3-4 milyon dolar.

Ferrari F40: Tahmini değeri 2,5-3,5 milyon dolar.

Ferrari LaFerrari: 2014'teki satış fiyatı 3,5 milyon avro.

Ferrari FXX: Yalnızca 38 müşteriye sunulan, pist odaklı model. Tahmini değeri yaklaşık 4,5 milyon dolar.

Maserati MC12: Yalnızca 50 adet üretildi. Tahmini değeri 3-4 milyon dolar.

Lamborghini Reventón: Yalnızca 20 adet üretildi. Tahmini değeri 2,5-4 milyon dolar.

McLaren P1: Tahmini değeri 2-3 milyon dolar.

Porsche 918 Spyder: Tahmini değeri 1,8-2,5 milyon dolar.

Porsche Carrera GT: Tahmini değeri 1,2-1,5 milyon dolar.

Hennessey Venom GT: 13 adet üretildi, satış fiyatı yaklaşık 1,2 milyon dolar.

Koleksiyonda ayrıca Ferrari Superamerica ile Lamborghini Aventador da yer alıyor.

Fotoğraf: sabah.comtr

Kirli ve işçi düşmanı bir sicil

HABAŞ'ta patlamadan yalnızca birkaç hafta önce iki işçi daha yaşamını yitirmişti. Taşeron işçi Hakan Doğan 21 Ekim'de yüksekten düşerek, 20 yaşındaki Eyüp Eğinli ise 5 Kasım'da iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu öldü. Şirkette 1999'dan bu yana en az 17 işçi hayatını kaybetmişti.

Başaran daha önce de yargılanmıştı. 29 Nisan 2017'de HABAŞ'a ait LPG tankerinin bulunduğu platformda yaşanan patlamada işçi Nail Demirci hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Başaran'ı 21 Mayıs 2026'da asli kusurlu bularak 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve 1 yıl 9 ay meslekten men cezasına çarptırdı. Karar istinafa taşınacak.

Yılda 4,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip HABAŞ, 2023'te 804 milyon dolarlık çelik ihracatı yaptı.

Şirketin kendi sürdürülebilirlik raporuna göre çelik satılan ülkeler arasında İsrail de var.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.